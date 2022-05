Neun Titel für den TV Bürstadt

Bürstadt. Bei besten Verhältnissen fanden die Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften der Altersklassen U12 bis zu den Aktiven, in Lorsch, statt. Viele Athleten des TV Bürstadt kämpften dort um die Medaillen. Erfolgreichster Starter aus Bürstädter Sicht war Hugo Pleil. Er sicherte sich gleich dreimal den Sieg.

Hugo Pleil gewann in der Altersklasse männliche Jugend U18 die 100 Meter in 12,32 Sekunden und wurde damit Kreismeister, Vizemeister wurde hier sein Vereinskamerad Noah Sarica mit 12,72 Sekunden. Ebenso siegte Hugo bei den 200 Metern in 24,74 Sekunden und wurde dadurch Kreismeister und Noah wurde auch hier mit 24,80 Sekunden Vizemeister. Seinen dritten Kreismeistertitel holte sich Hugo zusammen mit Simon Marsch, Noah Sarica und Oskar Schwarze in der Viermal-100-Meter-Staffel. Die Siegeszeit der Staffel betrug 47,51 Sekunden. Die erfolgreiche Staffel bestand aus den vier Sportlern: Hugo Pleil, Simon Marsch, Noah Sarica und Oskar Schwarze.

Kreismeister wurden an diesem für den TV Bürstadt so erfolgreichen Tag außerdem Laurin Wiedemann über 800 Meter (MJ U18), Patrick Schwager beim Speerwurf der Männer und Jasmin Baschnagel über 100 Meter und 200 Meter der Frauen.

Laurin Schader siegt knapp

Es waren auch zahlreiche Kinder des TV Bürstadt bei den Wettkämpfen gemeldet. Sie alle haben ihre durch das Training erworbenen Fähigkeiten bei den Kreismeisterschaften gezeigt und sehr gute Leistungen gebracht. Allen voran siegte Laurin Schader im Schlagballwurf in der Klasse M11 nach einem spannenden Wettkampf knapp mit der Weite von 39,50 Metern. Bei den Mädchen holte Wendyam Kameni, W 10, im Weitsprung den Kreismeistertitel mit der Weite von 3,63 Metern.

Die beiden Trainer Ulli Becker und Kenan Sarica können auf einen erfolgreichen Wettkampftag zurückblicken und die mitgefahrenen Eltern und Geschwister konnten spannende Wettkämpfe ihrer Kinder miterleben. red