Neun Standorte geschaffen

Bürstadt. Die Stadt Bürstadt möchte sich als Fahrradstadt etablieren. So wurde VRNnextbike mit den vier Standorten am Rathaus, Bahnhof, Marktplatz und Schwimmbad, bereits im Juni 2017 eingeführt – und nun um weitere fünf Stationen auf insgesamt neun erweitert.

Mit der Möglichkeit, sich an frequentierten Plätzen ein Rad ausleihen zu können, soll der Umstieg vom Auto aufs Rad erleichtert werden. Gerade Pendler profitieren von diesem verkehrsmittelübergreifenden System, schreibt die Stadtverwaltung, da sie von der Bahn direkt auf das Rad umsteigen können. „Eine durchaus sinnvolle Ergänzung zum ÖPNV“, heißt es aus dem Rathaus. Nicht nur Pendler, alle Interessenten können spontan ein Fahrrad ausleihen, um Kurzstrecken zurückzulegen.

Stationen in den Stadtteilen

Die nextbikes von der VRN sollen zum Radfahren animieren. © Stadt Bürstadt

Die Nutzung der zur Verfügung stehenden 18 Fahrräder wurde im Rathaus durchaus kritisch bewertet. Der unterschiedliche und nach wie vor ausbaufähige Zugriff auf die Verleihräder soll durch die Erweiterung um fünf weitere Stationen maßgeblich angekurbelt, die Attraktivität gesteigert werden.

Durch den Bahnhof in Riedrode sowie die St.-Josef-Straße und den Bahnhof in Bobstadt sind nunmehr auch die beiden Stadtteile angegliedert. Dazu kommen in Bürstadt die Stationen Rodstücke und das Einkaufszentrum Bibliser Pfad hinzu.

Als Vorteil betrachtet die Stadt, dass es das System in vielen Kommunen gibt – und es städteübergreifend genutzt werden kann. red