Bürstadt. Es ist fast ein eigenes kleines Viertel, das auf den Grundstücken in der Mainstraße 12 bis 17 entstehen soll: Ein Investor plant auf den rund 3000 Quadratmetern Fläche zwei Mehrfamilienhäuser. Das Größere mit 23 Wohnungen soll zur Mainstraße hin gebaut werden. Außerdem will sich die Sparkasse im Erdgeschoss hier mit einer komplett neuen Filiale einrichten. Im hinteren Gebäude, das zur Köpfelgasse ausgerichtet ist, soll es neun weitere Wohnungen geben. Bei einem Info-Termin am Donnerstag, 4. März, will die Stadt die Anwohner in der näheren Umgebung genauer über die Pläne informieren.

Und Redebedarf ist sicherlich da. So wie bei Hubert Held, direkter Nachbar in der Mainstraße 11. Ihn treiben zahlreiche Fragen um: Warum soll in diesem Bereich eine Höhe bis zu 17 Meter erlaubt sein, während ansonsten bei 12,50 Metern Schluss ist? Wie groß ist die Grundfläche der neuen Häuser, wo werden die Parkplätze angeordnet? Und müssen tatsächlich nur zehn Prozent der Fläche unbebaut bleiben? „Ich befürchte, dass dort alles zugepflastert wird“, erläutert Held im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ein weiterer Kritikpunkt: Zwischen Mainstraße und Köpfelgasse soll eine Durchfahrt für die Feuerwehr entstehen. Dass hier künftig nicht auch andere Verkehrsteilnehmer unterwegs sind, kann sich Held kaum vorstellen. „Die Parkplätze für die Sparkasse müssen ja auch angefahren werden.“

Stellplätze für die Sparkasse

Die Grünen-Fraktion hatte diese Fragen aufgegriffen und in einem eigenen Antrag im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss gestellt – von der Stadtverwaltung inzwischen auf mehreren Seiten beantwortet: Für die Bewohner der beiden Häuser ist eine Tiefgarage geplant, zudem Kurzzeit-Stellplätze für die Sparkassen-Kunden. Wo genau diese Plätze angeordnet werden, steht allerdings noch nicht fest.

Das vordere Gebäude in der Mainstraße werde die erlaubten 17 Meter Höhe mit vier Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss weitgehend ausnutzen. Das sei auch in anderen Fällen bereits zugelassen worden, „sofern das Erdgeschoss eine für die Innenstadt frequenzbringende und belebende Nutzung ausweist“ – wie bei Kids & Casuals in der Mainstraße 3 und der Post in der Mainstraße 10.

Entschieden werde aber immer von Fall zu Fall. Gerade dieser Punkt ärgert Held allerdings. Er wünscht sich ein durchgängiges Konzept für die Mainstraße bis zur Bahnlinie und damit „klare Verhältnisse“. Warum auf seinem Grundstück nur drei Vollgeschosse zugelassen sind, direkt nebenan aber vier, kann er nicht verstehen. „Bei einem Verkauf macht das schließlich einen Wertunterschied aus“, gibt er zu bedenken.

Alle Fragen könne Held am Donnerstag mit dem Investor und den zuständigen Fachleuten diskutieren, kündigt Bürgermeisterin Bärbel Schader an. „Und zwar, bevor der Bebauungsplan öffentlich gemacht wird.“ Noch stehen die Stellungnahmen der Nachbarn und aller anderen Beteiligten aus. Erst dann werde der neue Bebauungsplan den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. sbo