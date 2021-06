Neuer Wertstoffhof für Bürstadt

Bürstadt. Neben dem neuen Betriebshof auf dem Gelände der früheren Biogasanlage soll ein Wertstoffhof des Abfallzweckverbandes ZAKB entstehen. Vertraglich vereinbart ist zwar noch nichts, aber der Ausbau des Feldwegs zur breiten Straße, die den Verkehr fassen kann, wird bereits geplant. Im Ausschuss für Bau und Stadtentwicklung äußerte ein Anwohner die Sorge, der Grünschnitt könne stinken.

Bürger in der Steinlache und in Bobstadt haben sich zu Zeiten der Biogasanlage häufig beschwert, weil der Geruch von Silage und Gärresten übers Feld in die Wohngebiete zog. „Wir hatten die Geruchsbelästigung schon früher, das war nicht schön. Mit dem Grünschnitt, der dort lagert, wird es sicher nicht besser“, meldete sich ein Bürger vor der Sitzung zu Wort. Doch Michael Schweiger vom Bensheimer Planungsbüro Schweiger und Scholz gab direkt Entwarnung: „Der Grünschnitt wird nur zwischengelagert und jede Woche weggebracht. Das werden Sie nicht riechen.“ Höchstens von der Kläranlage, die aber schon seit Jahrzehnten dort zu finden ist, könnten die Nachbarn etwas wahrnehmen, versicherte Schweiger.

Pilzzucht will wachsen

Bislang liegt eine Grünfläche zwischen dem Betriebshof und der B 44. Dort wurde lediglich Erde gelagert – die beim Bau der Biogasanlage abgeschoben worden war. Für Diskussion sorgte bei den Kommunalpolitikern die Straße zum Wertstoffhof, denn diese wird viel Verkehr aufnehmen müssen. Ursprünglich sollte diese laut Ingenieur Schweiger um die Hallen der Pilzzuchtanlage herum geführt werden – als Einbahnstraße. Dagegen habe allerdings die Firma Deckers, die die Champignonzucht betreibt, Einspruch eingelegt. „Sie wollen ihr Betriebsgelände erweitern, und die Straße würde mitten hindurch führen und es zerschneiden“, erklärte Schweiger. Die Nachfrage nach Pilzen sei so groß, dass das Unternehmen sogar darüber nachdenke, in beide Richtungen zu expandieren: sowohl zur B 44 hin als auch nach hinten ins Feld. Gespräche mit Landwirten über die Flächen führe Familie Deckers bereits.

Schweiger hat deshalb neue Pläne entworfen und schlägt nun vor, den Feldweg zur Biogasanlage von der Mannheimer Straße herab auszubauen. Dieser soll von drei auf 6,50 Meter verbreitert werden. Am Wertstoffhof sieht Schweiger zudem noch eine Wartespur vor, wo zu Stoßzeiten Autos mit Anhänger oder Lkw stehen können, ohne den übrigen Verkehr zu behindern. Vor allem samstags rechnet Schweiger vor Ort mit viel Betrieb.

Verkehr in der Mittelriedstraße

Die Idee, den Wertstoffhof über die Mittelriedstraße anzubinden, hat Schweiger verworfen. Das sahen im Ausschuss Chantal Stockmann (FDP) und Torsten Pfeil (Freie Wähler) genauso. Dort seien zu viele Radfahrer und Spaziergänger unterwegs – im Sinne der Naherholung. Doch sie seien schon jetzt Gefahren ausgesetzt: „Trotz des Durchfahrtverbots ist dort viel zu viel los, da müsste deutlich mehr kontrolliert werden“, forderte Stockmann.

Laut Schweiger ist dort ein Poller denkbar, den die Landwirte herausnehmen können, wenn sie durchfahren wollen. Stockmann fürchtet, dass etliche Bürger den Weg über die Mittelriedstraße abkürzen könnten, um schneller zum Wertstoffhof zu kommen.

