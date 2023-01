Neuer Schachjugendmeister

Biblis. Bei den Jugendmeisterschaften des Schachvereins Biblis siegte Umut Kizilarslan mit einer makellosen Bilanz von 8:0 Punkten. Er sicherte sich damit souverän den Titel des Jugendmeisters 2022. Die Plätze zwei und drei gingen an Yigit Cevikdal (4,5 Punkte) und Simon Schäfer (4,0). In der Jugendwertung U15 siegte Yigit Cevikdal vor Simon Schäfer; in der U12 gewann Tim Schneider vor Mert Cevikdal. Die Sieger im Überblick: Jugendmeister ist Umut Kizilarslan, Sieger U15 ist Yigit Cevikdal, Sieger U12 ist Tim Schneider. red/ Bild: Schachverein Biblis

