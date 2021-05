Neuer Ortsvorsteher steht zur Wahl

Bobstadt. Wer wird Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher in Bobstadt? Die Entscheidung fällt in der Sitzung des neuen Ortsbeirates am Dienstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, in der Sporthalle Bobstadt, St. Josef-Straße. Uwe Metzner (Grüne) wird das neu gewählte Gremium begrüßen und dann die Wahl seiner Nachfolgerin oder seines Nachfolgers leiten. Anschließend werden Stellvertreter und Schriftführer bestimmt. Nach Anfragen und Mitteilungen soll es noch den Feldweg ab Feuerwehr Bobstadt in Richtung Hofheim/Biblis. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können grundsätzlich unmittelbar vor Eröffnung der eigentlichen Sitzung Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung stellen. red

