Neuer Kurs für Hospizbegleiter

Bürstadt. Um Menschen in der schwersten Zeit ihres Lebens zu unterstützen, bildet der ambulante Palliativ-, Hospiz- und Begleitdienst für Erwachsene, Kinder und Jugendliche (PaHoRi) mit Sitz in Bürstadt wieder neue Palliativ- und Hospizbegleiter aus. Der Kurs beginnt am Samstag, 11. September, unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften. Zum ganzheitlichen Konzept der Ausbildung zählen theoretische aber auch praktische Elemente, die den Ehrenamtlichen während des Kurses vermittelt werden. Wer Interesse hat, schreibt eine E-Mail an info@pahori.de oder ruft an unter der Telefonnummer 06206/71 02 03. cos

