Neuer Kurs ab 11. September

Bürstadt. Zeit fürs ehrenamtliche Engagement, Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit: Das benötigen die neuen Palliativ- und Hospizbegleiter, die ab 11. September in Bürstadt ausgebildet werden. Anmeldungen bei der Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi) sind noch kurzfristig bis zu diesem Mittwoch, 7. September, möglich. Nach der Qualifizierung engagieren sich die Ehrenamtlichen für Menschen in der schwersten Zeit ihres Lebens.

Im Zentrum der Arbeit stehen Information, Beratung und Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen. Es geht darum, zu entlasten und zu unterstützen, um die Lebensqualität zu stärken und zu verbessern. Die Palliativ- und Hospizarbeit nimmt den ganzen Menschen in all seinen sozialen Bezügen in den Blick. Im ganzheitlichen Kurskonzept werden die Teilnehmer während 70 Unterrichtseinheiten intensiv auf ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. red