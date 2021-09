Neuer Kirchenvorstand nimmt die Arbeit auf

Bürstadt. In der evangelischen Kirchengemeinde Bürstadt mit Riedrode wurde im Juni, wie in der gesamten Landeskirche, ein neuer Kirchenvorstand gewählt, dessen Amtszeit im September begonnen hat. Am 12. September wurde der alte Kirchenvorstand in einem feierlichen Gottesdienst mit Pfarrerin Johanna Gotzmann und Pfarrer Rainer Heymach verabschiedet, die neuen Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sowie die Jugendmitglieder wurden in ihr Amt eingeführt.

Tanja Müller ließ Revue passieren, was den Kirchenvorstand in den vergangenen sechs Jahren beschäftigt hat. Es gab personelle Veränderungen im Pfarrerteam, beim Organistenteam, beim Kirchenchor, im Küsterdienst und im Kirchenvorstand. Dazu kommen räumliche Veränderungen: Der Umbau der Gemeinde- und Verwaltungsräume war eines der zentralen Themen der vergangenen Jahre. Diese neuen Räume gilt es im nächsten Jahr nach ihrer Fertigstellung mit Gemeindeleben zu füllen, das nicht nur durch den Umbau, sondern vor allem durch die Pandemie in den vergangenen eineinhalb Jahren stark ausgebremst wurde.

Einschränkung beendet

Wichtig für den Kirchenvorstand ist, dass nach umbaubedingter Nutzungspause seit Sommer der Gottesdienst wieder in der eigenen Kirche gefeiert werden kann. Ein großer Dank wurde den Pfarrsekretärinnen Ramona Ludwig und Annette Seigies ausgesprochen, die durch Pandemie, Umbau und personelle Wechsel sehr stark beansprucht waren und sind.

In der letzten Kirchenvorstands-Amtszeit wurde ein Gemeindebrief ins Leben gerufen, der Besuchsdienst eingerichtet und ein monatlicher Spieleabend für alle Generationen veranstaltet. Für die Kleinsten der Gemeinde wurden die sogenannten Wuselgottesdienste gefeiert. Um Gelder für den Umbau zu generieren, wurde ein Fundraising-Team gegründet. Neben allem Neuen wurde Bewährtes für alle Generationen fortgeführt: Es wurden schöne Feste gefeiert, und Musik – ob in Posaunen- und Kirchenchor oder in Konzerten – spielte in der Gemeinde weiterhin eine große Rolle. Der Seniorennachmittag, der KinderKirchenMorgen und der sonntägliche Kirchenkaffee erfreuten sich großer Beliebtheit. Und nicht zuletzt wurden einige „besondere“ Gottesdienste wie Taizégottesdienste gefeiert.

Das Pfarrerteam dankte dem alten Kirchenvorstand für seine Zeit, Ideen und sein Engagement in den vergangenen sechs Jahren und allen Kandidaten der Wahl – auch denen, die nicht gewählt wurden – für ihre Bereitschaft, im Leitungsgremium der Kirchengemeinde mitzuarbeiten. Nicht weiter im Kirchenvorstand sein werden Ruth Jahr und Jan Gretzler. Beide möchten sich jedoch weiterhin in ihrer Kirchengemeinde engagieren. Den Ausscheidenden und den neu gewählten Kirchenvorstehern wurden vom Pfarrerteam Urkunden sowie ein kleines Präsent überreicht. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es einen Empfang im kleinen Kreis im fast fertig umgebauten Gemeindesaal, der von Ramona Ludwig für diesen Anlass liebevoll dekoriert worden war. red