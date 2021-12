Neue Stimme für die junge Generation in Bürstadt

Bürstadt. Der Jugendrat der Stadt Bürstadt hat am Donnerstag einen Führungswechsel vollzogen. Nachdem die bisherige Erste Vorsitzende Anastasia Möller für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung stand, votierten die Mitglieder des Gremiums einstimmig für den 16 Jahre alten Vincent Vetter als Nachfolger. In Gegenwart von Bürgermeisterin Barbara Schader und Stadtverordnetenvorsteher Franz Siegl begründete Möller, die weiterhin Mitglied des Jugendrats bleibt, ihren Verzicht mit dem baldigen Studienbeginn und dem damit einhergehenden Zeitaufwand.

Die 18-Jährige ließ es sich nicht nehmen, noch vor der anstehenden Wahl über die Aufgaben und Möglichkeiten eines Jugendrates und des Ersten Vorsitzenden zu informieren. Sie betonte, die Politiker aller Parteien hätten für die Belange des Gremiums stets ein „offenes Ohr“ gehabt. Nun also wird Vincent Vetter einen Rat führen, der die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertritt.

Rederecht in den Gremien

Der Jugendrat Der Jugendrat in Bürstadt ist auf zwei Jahre gewählt. Er besteht aus elf Mitgliedern: Alan Bardelang, Nico Hoffmann, Lukas Hülsbusch, Lilli Bardelang, Samuel Huy, Anastasia Möller, Ian Bardelang, Sabrina Rettig, Till Ritschel, Thurshikan Thayananthamoorthy und Vincent Vetter. Zum Vorsitzenden ist Vincent Vetter gewählt worden. jkl

In dieser Funktion hat er in allen städtischen Gremien, wie der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats sowie in einzelnen Ausschüssen ein Rederecht zu Themen, die den Nachwuchs betreffen. Gewählt wurde der elf Mitglieder zählende Rat im Oktober, für die kommenden Wochen muss er noch einen Zweiten Vorsitzenden sowie einen Schriftführer bestimmen.

Im Jugendhaus in der Nibelungenstraße unterstrich die Rathauschefin die Bedeutung des Jugendrates und nannte als Beispiel die Einrichtung des Skaterparks, der ohne die Mitwirkung der jungen Menschen nicht so hätte realisiert werden können. Als Kollegialorgan, dessen Erster Vorsitzender ein Ansprechpartner für die Stadtverwaltung sei, stelle er die „junge Stimme“ dar, mit Hilfe derer sichergestellt werden könne, dass Interessen der jungen Generation berücksichtigt werden. „Man wächst in die Aufgaben hinein“, riet sie und empfahl den neuen Akteuren sich gegenseitig zu unterstützen.

Sie sicherte die Kooperation der Verwaltung zu und bedankte sich für den Mut, sich der neuen Herausforderung zu stellen. Das Jugendhaus selbst bezeichnete sie als „Domizil“ und stellte dem Jugendrat in Aussicht, im Frühjahr eine gemeinsame Begehung der benachbarten Großbaustelle des Bildungs- und Sportcampus zu unternehmen, um über Nutzungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche aufzuklären. jkl