Bürstadt. Ab Montag führt in Bürstadt die Oberschultheiß-Schremser-Straße in einem Schwenk um die Schillerschule herum. Denn auf der bisherigen Fahrbahn wird Anfang März die große Containeranlage eingerichtet. Landrat Christian Engelhardt betrachtet dies als Startschuss für den Neubau der Grundschule: Mit Bürgermeisterin Bärbel Schader, Schulleiter Torsten Wiechmann sowie einem kleinen Kreis von Lehrern und Mitarbeitern des Kreises feiert er am Donnerstagmorgen den Spatenstich.

Zeitplan der Bauarbeiten Die Schillerschule wird bis 2025 für 39 Millionen Euro neu gebaut. Derzeit bereiten die Arbeiter alles für die Ankunft der Containermodule vor. Sie werden Anfang März auf der Oberschultheiß-Schremser-Straße installiert. Der Verkehr fließt bereits ab Montag auf der Gegenseite. Nach den Osterferien und dem Umzug von Schulklassen und Verwaltung beginnt der Abriss des Ostbaus und der Pavillons. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende dieses Jahres und sind wegen der erwarteten Belastung durch Schadstoffe wie Asbest aufwendig. Ab Anfang 2022 soll das neue Schulgebäude errichtet werden. Darin erhält jeder Jahrgang seinen eigenen Bereich. Nach dem Umzug wird der Westbau abgerissen und der Schulhof neu angelegt.

Die Stimmung im strahlenden Sonnenschein ist trotz Masken glänzend, schließlich sehnt die Schulgemeinschaft seit Jahren den Beginn der Arbeiten herbei. Rund 39 Millionen Euro sollen Abriss und Neubau verschlingen. In vier Jahren ist die Einweihung geplant. Zunächst sollen der Ostbau und die Pavillons abgerissen werden. Alle Klassen, die mit der Verwaltung darin untergebracht sind, ziehen in die Container. „Nach den Osterferien wird darin der Unterricht möglich sein – in einer guten Lernumgebung“, betont der Landrat. Schulleiter Wiechmann ist sogar überzeugt, dass die Situation im dreistöckigen Containerbau „besser ist als aktuell in den Klassensälen. Die Räume, die wir jetzt nutzen, sind nicht mehr zeitgemäß – was Größe, Schall oder Geruch angeht.“ Die Module seien aufwendig gearbeitet. „Allein die Miete dafür kostet 2,5 Millionen Euro“, erklärt Johannes Kühn vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft des Kreises. Der Anschluss an die Versorgungsleitungen dauere bis Mitte April.

Während Bauarbeiter neue Linien auf dem Asphalt markieren, erklärt die Bürgermeisterin, wie froh sie über diese Lösung mit den Containermodulen auf der Straße ist. „Auf dem Schulhof hätten wir sie nicht verantworten können, das hätte den Kindern über einen langen Zeitraum Bewegungsräume genommen.“ Auch wenn dafür etliche Bäume gefällt werden mussten, steht sie hinter der Entscheidung, den Straßenverlauf zu ändern. „Nachher wird hier alles aufgewertet: mit neuem Grün.“ Zufrieden zeigt sie sich mit den Entwürfen des Lorscher Architekturbüros Klinger und Brückmann. Dieses hatte zunächst geplant, das Ostgebäude zu sanieren und zu erweitern. Da zwischenzeitlich aber höhere Schülerzahlen in Bürstadt erwartet wurden, entschloss sich der Kreis, alle Gebäude abzureißen und neu zu errichten.

„Packen schon Umzugskisten“

Sobald alle Schüler in den Neubau gezogen sind, werde das gegenüberliegende Schulgebäude im Westen abgerissen. Dann könne der neue, große Schulhof angelegt werden. Aber zunächst bereitet sich die Schulleitung auf den Umzug vor. „Wir packen schon Kisten“, erzählt Wiechmann. „Es ein schöner Moment – auch um mal auszumisten.“ Nach dem Abriss der maroden Gebäude, die mit Asbest belastet sind, beginnen die Arbeiten am Neubau: in einem Jahr. Dieser rückt näher an die Boxheimerhofstraße heran und wird übers Eck entlang der Siegfriedstraße geführt. Im neuen Schulhaus sei dann auch alles bereit für digitalen Unterricht, betont Kühn. „Wir haben dann eine der modernsten Schulen im Kreis“, meint Schader.

Schon jetzt befasst sich in der Schule eine Arbeitsgruppe mit mehreren Lehrern und Landschaftsarchitekten mit der Gestaltung des neuen Schulhofs. „Wir kriegen viele neue Bäume, es wird alles viel grüner“, freut sich Wiechmann.