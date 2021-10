Neue Halle füllt sich mit Leben

Bürstadt. Hinter dem Pfeil- und Bogenclub (PBC) in Bürstadt liegen anstrengende Monate. Corona hatte das Vereinsleben fast komplett zum Stillstand gebracht, Training war nur unter strengen Auflagen möglich. Wettkämpfe fanden zunächst nur in digitalen Formaten statt. Nun gab es aber Grund zur Freude, denn der Verein hat seine Bogenhalle fertiggestellt, auf die er viele Jahre hatte warten müssen. Das Training findet nun endlich in vereinseigenen Räumen statt, und die Bogenschützen sind nicht mehr darauf angewiesen, in angemieteten Räumlichkeiten ihrem Sport nachzugehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Den Sommer über haben wir auf dem Freizeitkickergelände auf der Seite beim Einkaufsmarkt trainiert. Das brachte uns viel Aufmerksamkeit, weil doch der eine oder andere am Zaun stehenblieb, zuschaute und sich für unseren Sport interessierte“, sagte Vorsitzender Steffen Brinkmann bei der Jahreshauptversammlung, die ebenfalls in der neuen Halle stattfand.

Er hatte durchaus Erfreuliches zu berichten. Trotz der schwierigen Trainingsbedingungen sei die Zahl der Mitglieder moderat gestiegen – von 158 auf 164 im Zeitraum von 2019 bis jetzt. Dagegen seien alle sehr enttäuscht gewesen, weil der Verein 2020 ja 25 Jahre alt geworden ist und viele Veranstaltungen geplant waren. Diese mussten jedoch allesamt ausfallen und konnten auch in diesem Jahr noch nicht nachgeholt werden.

„Seit 2018 waren wir in der Planung für das Jubiläum. Höhepunkt sollte neben der Ehrung der Gründungsmitglieder die Einweihung der Halle werden“, fasste Brinkmann zusammen. Nach dem ersten Lockdown standen die Mitglieder nur noch über Telefon und Videokonferenzen in Kontakt. Schwer zu vermitteln war ihnen, dass später auf den Fußballplätzen schon wieder trainiert werden durfte, aber das vom Verband ausgesprochene Verbot für den Bogensport immer noch Bestand hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vereinsmeister gekürt

Trotzdem wurde ein kontaktloses Turnier zur Ermittlung des Vereinsmeisters durchgeführt. „Die Schützen zielten einzeln auf dem Gelände auf die Scheiben und trugen ihr Ergebnis ins Internet ein“, erzählte Schriftführerin Judith Brinkmann, die Ehefrau des Vorsitzenden.

Durch ein Bautagebuch, das der PBC führen musste, um Fördergelder für Eigenleistungen zu bekommen, sind die rund 3200 geleisteten Arbeitsstunden in der neuen Bogenhalle belegt. Hier wurde coronakonform gearbeitet. Jeder werkelte an seinem Platz mit viel Abstand zu den anderen.

Alexander Brinkmann, der Sohn des Vorsitzenden, ist Jugendleiter, er konnte lediglich darlegen, dass keine Veranstaltung bei der Jugend stattgefunden hatte. Aber dafür laufe das Schnuppertraining, das inzwischen wieder möglich ist, sehr gut. Es findet Samstagvormittag statt und hat dem Verein schon neue Schützen beschert. Bogenreferentin Kelly Tröger hatte einige Bilder gesammelt, die dokumentieren, wie beispielsweise Harry Schweigkoffer immer wieder allein auf Turnieren gestartet war. Er ist unter anderem kommissarischer Leiter der Blasrohrabteilung, die vor zwei Jahren ins Leben gerufen worden war. Ein Ziel ist es, die Deutsche Meisterschaft hier in die Halle zu holen, die Bewerbung dafür läuft gerade.

Ein paar wenige Termine gibt es bereits. Die Regionalliga West ist am Samstag, 6. November, zu Gast und wird die Halle einweihen. Am Samstag, 11. Dezember, soll die Weihnachtsfeier stattfinden. „Ob der Weihnachtsmarkt in Bürstadt dieses Jahr stattfindet, ist noch nicht bekannt. Wenn ja, werden wir auf jeden Fall dabei sein“, so Brinkmann. Er bedankte sich bei den Vorstandskollegen, den Mitgliedern und Helfern, die den PBC in der harten Zeit unterstützt haben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Alle behielten ihre Posten: Steffen Brinkmann als Erster Vorsitzender, Thomas Strube als sein Stellvertreter, Schriftführerin Judith Brinkmann, Schatzmeister Claus Zöller, Jugendleiter Alexander Brinkmann, stellvertretender Jugendleiter Christian Hartnagel, Bogenreferentin Kelly Tröger, Blasrohrreferent Harry Schweigkoffer, Platzwart Olaf Kaiser und Angela Kaiser als Beisitzerin für Veranstaltungen und Organisation. Als Kassenprüfer wurden Johanna David und Daniel Strubel gewählt.

Silberpfeil mit Gravur

Geehrt wurden die Gründungsmitglieder Brigitte und Karl Schott, Jürgen Koch, Klara und Reiner Spors, Horst Schneickert und Horst Stahl. Sie bekamen einen selbst entworfenen Silberpfeil mit Gravur. Für 25 Jahre wurden Sascha Koch, Kerstin Schott, Mathias Hilsheimer, Hans-Jürgen Stotz und Horst Dahlmann geehrt. Zehn Jahre dabei sind Elsbeth und Klaus Markhoff, Karin und Claus Zöller, Manuel Weitz, Klaus Wachsmuth, Marina Kliemke und Michael Abels.