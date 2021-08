Neue Dorfmitte gefordert

Groß-Rohrheim. Bei gutem Wetter konnte die SPD Groß-Rohrheim mehr als 20 Teilnehmer zum ersten Teil ihrer diesjährigen Sommertour begrüßen. Auch SPD-Bundestagskandidat Sven Wingerter kam mit seinem Lastenrad vorbei, um sich über die Projekte der Groß-Rohrheimer zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Treffpunkt in der Allee konnten sich die Teilnehmer ein Bild von den Ausmaßen der Alleehäuser für den Bauernmarkt machen, bei denen in den nächsten Monaten endlich Baubeginn ist. Auch das Projekt der neuen Dorfmitte wurde vorgestellt. Auf dem an die Allee angrenzenden circa 1600 Quadratmeter großen Grundstück, das der Gemeinde gehört, soll ein Dorfzentrum oder Dorfmittelpunkt geschaffen werden. Der Antrag wurde bereits eingebracht und soll nun vom Dorfentwicklungsausschuss weiter bearbeitet werden. Auch ein Konzept für Bürgerbeteiligung soll hier erstellt werden. Alle Teilnehmer waren der Meinung, dass dieses verwilderte Grundstück eine Perle ist und für so ein Projekt wie geschaffen sei.

Der zweite Stopp war dann an der Grillhütte. Hier waren sich alle Anwesenden einig, das Groß-Rohrheim unbedingt einen Ort für Veranstaltungen braucht. Ein Vorschlag war, man könne doch prüfen, ob durch eine Lärmschutzwand die Anwohner nicht so sehr gestört werden. Alternativ wurde vorgeschlagen, einen neuen Veranstaltungsort zu suchen, an dem gefeiert werden kann, ohne die Anwohner um ihre Nachtruhe zu bringen.

Am Kiesloch wurde dann ein weiterer Halt gemacht. Hier wurde nochmal deutlich, wie sehr sich die Bürger wünschen, dort wieder baden zu können. Fraktionsvorsitzender Horst Menger stellte nochmal die aktuelle Entwicklung in der Gemeindevertretung vor: Ein Antrag von SPD, CDU, Bürger für Groß-Rohrheim und der IG Kiesloch wurde angenommen und die Verwaltung beauftragt zu klären, wie hoch die Kosten und der Aufwand sind, um am Kiesloch wieder eine Badestelle zu errichten. Parallel dazu ist aber auch die Entscheidung des Regierungspräsidiums immer noch offen. Sollte von hier eine Absage kommen, sind auch der Verwaltung die Hände gebunden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beim Abschluss im Vogelpark konnte dann Sven Wingerter ausführlich sich und seine Ideen den Anwesenden vorstellen. Beim geselligen Beisammensein wurden dann noch viele weitere Themen diskutiert.

Zum zweiten Teil der Sommertour lädt die SPD am 25. August ein. Ort und Uhrzeit werden noch bekanntgegeben. red