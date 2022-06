Neue Bestzeiten

Bürstadt. Die Leichtathleten des TV Bürstadt schnitten bei den Hessischen Meisterschaften der Aktiven und Jugend U18 hervorragend ab. Beste Bedingungen herrschten dabei in Darmstadt bei den Titelkämpfen in der Leichtathletik für Hessen. Mit einer überschaubaren, aber schlagkräftigen Gruppe trat der TV Bürstadt an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neue Bestzeit

Am ersten Wettkampftag starteten die Bürstädter Sprinter bei den 100-Meter-Läufen. Bei den Frauen freute sich Jasmin Baschnagel über ihre neue persönliche Bestzeit von 12,76 Sekunden. Hugo Pleil erreichte in ebenfalls neuer Bestzeit den 100-Meter-Endlauf und konnte mit seinem vierten Platz in 11,55 Sekunden zu Recht sehr zufrieden sein. Noah Sarica wurde wegen eines Fehlstartes disqualifiziert.

Am zweiten Wettkampftag standen für Hugo Pleil und Noah Sarica noch die 200 Meter an. Hugo konnte noch den Vorlauf bestreiten, musste jedoch verletzungsbedingt auf die Teilnahme am Endlauf verzichten. Noah Sarica erreichte den sechsten Platz in 24,93 Sekunden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr zum Thema Leichtathletik Neun Titel für den TV Bürstadt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel TV 1891 Bürstadt Meister im Weitsprung Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel TV Bürstadt Gute Leistungen bei ersten Wettkämpfen Mehr erfahren

Der nächste Wettkampf steht für die Jungs des TV Bürstadt bereits vor der Tür: Als amtierende Kreismeister fahren sie nun sehr erwartungsvoll zu den Hessischen Meisterschaften der Lang- und Kurzstaffeln ins Georg-Gaßmann-Stadion nach Marburg. red