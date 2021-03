Bürstadt. Das „Fenster zum Quartier“ ist ab sofort regelmäßig geöffnet. Gemeint damit ist das Quartiersbüro der Stadt Bürstadt am Beethovenplatz. Es soll die zentrale Anlaufstelle für alle Belange rund um das Quartier östliche Kernstadt werden. Dort wird das Team um Quartiersmanager Oliver Haberer nun jeden Dienstag für die Bürger vor Ort präsent sein. Vor allem der soziale Aspekt steht im Vordergrund. „Teilhabe, Partizipation, soziales Miteinander, bürgerschaftliches Engagement, gemeinsam das Leben vor Ort gestalten“: So fasst Bürgermeisterin Bärbel Schader die zentralen Themen zusammen.

Schon vor einem Jahr sollte das Quartiersbüros öffnen, dann kam Corona dazwischen. „Die Quartiersarbeit ruhte jedoch nicht“, betont Schader beim Pressetermin zur offiziellen Eröffnung. So habe damals der inzwischen verstorbene Quartiersmanager Jürgen Knödler die Arbeit aufgenommen, auch schon in Kooperation mit Oliver Haberer aus der Geschäftsleitung der Sozialagentur Fortuna.

Schader erinnert an den Aufbau einer ehrenamtlichen Corona-Hilfsinitiative oder an die Unterstützung der Tafel. Durch die Pandemie sei man in Bezug auf gewohnte Bürgerbeteiligungsprozesse und Aktionen natürlich ausgebremst worden. Hierzu wolle die Stadt nun weitere Impulse setzen, etwa mit der Aktion „Wir im Quartier – Vielfalt im Glas“, bei dieser können Bürger kostenlos zur Verfügung gestellte Glasgefäße individuell gestalten. Danach sollen sie im Quartiersbüro ausgestellt werden.

Im Blick der Quartiersarbeit steht die östliche Kernstadt von Bürstadt, die 2017 in das Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale Stadt“, das inzwischen „Sozialer Zusammenhalt“ heißt, aufgenommen wurde. Hierzu gehört auch die Einrichtung eines Quartiersmanagements. Dieses entfalte seine Synergieeffekte durch den direkten Kontakt mit Bürgern vor Ort, erklärt die Bürgermeisterin. Daher wurde als „Fenster zum Quartier“ ein stationäres Büro am Beethovenplatz eingerichtet.

Mit „Schwatz-Tisch“ unterwegs

„Natürlich werden wir auch im Quartier unterwegs sein und Kontakte knüpfen“, ergänzt Oliver Haberer. Hierfür hat er einen mobilen „Schwatz-Tisch“ besorgt, der Wiedererkennungswert haben soll. „Wo der Tisch steht, da sind wir, das Team vom Quartiersbüro“, erklärt er. Neben ihm als Quartiersmanager gehört Stefanie Reis von der Sozialagentur Fortuna als Teammitglied dazu. Ergänzt wird das Duo durch Gerasimoula Grigoraki, die als städtische Mitarbeiterin die Integrationsarbeit leitet, sowie von Abdalla Gdoura vom Interkulturellen Büro. Haberer und Reis sind während der Öffnungszeit des Quartiersbüros immer dienstags von 10 bis 17 Uhr vor Ort. Grigoraki und Gdoura bieten von 15 bis 17 Uhr Sprechzeiten für Beratungen im Bereich Soziales und Integration an.

„Unser Wunsch ist es, dass das Quartiersbüro rege genutzt wird: als Anlauf-, Informations- sowie Kontaktstelle“, führt Schader aus. Wer Ideen, Wünsche, Anliegen, Hinweise, Anregungen, Kritik oder Fragen hat, kann sich dort ebenso hinwenden wie Bürger, die an Informationen über Entwicklungen, Maßnahmen und Pläne zum Stadtgebiet interessiert sind oder sich bürgerschaftlich engagieren möchten.

Der Fokus des Quartiersbüros soll auf der Vernetzung aller Menschen, Institutionen und Aktionen im Quartier und den sich daraus entfaltenden Synergieeffekten liegen. Wichtig sei zudem eine transparente Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, wie Schader betont. Die Bürger sollen mitbekommen, was in ihrem Quartier los ist. So soll es eine kleine Ausstellung auf dem Beethovenplatz zur Entwicklung der Nibelungenstraße geben.

„Das Quartiersbüro ist zugleich Geschäftsstelle des Verfügungsfonds“, erklärt Stefanie Reis. 25 000 Euro stehen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“ zur Verfügung. Das Geld kann für bürgerschaftlich orientierte Projekte im Stadtgebiet östliche Kernstadt eingesetzt werden. Die Antragstellung sei unbürokratisch und niedrigschwellig, Projekte könnten mit bis zu 1000 Euro gefördert werden. Alle Informationen zum Quartiersbüro und zum Verfügungsfonds sowie zur Antragstellung sind in zwei Flyern zusammengefasst, die ebenfalls im Quartiersbüro erhältlich sind. red