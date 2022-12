Netzhelden helfen weiter

Bürstadt. Zum letzten Stammtisch in diesem Jahr lädt der Seniorenbeirat am Dienstag, 13. Dezember, ab 16 Uhr im Back- und Brauhaus Drayß ein. Mit Interessierten wollen sich die engagierten Mitglieder gemütlich treffen und sich austauschen. Der Beirat nimmt Anregungen, Ideen und Vorschläge für seine Arbeit auf. Zugang und Toiletten sind in der Gaststätte barrierefrei erreichbar. Schon zwei Tage später bietet der Seniorenbeirat zusammen mit den Netzhelden der Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt eine weitere Sprechstunde an: Am Donnerstag, 15. Dezember, helfen die Schüler von 9.30 bis 11.05 Uhr in der EKS bei Fragen weiter. Um Anmeldung wird vorab wegen der Organisation unter der Telefonnummer 01520/786 79 27 gebeten. Zu der Sprechstunde sollten die eigenen Geräte – Smartphone oder Tablet – mitgebracht werden. red

