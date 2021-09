„neo“ ist zweifacher Meister

Bobstadt. Nach fast zwei Jahren ohne Turnier, durften die ersten Tänzerinnen der JMC Formationen der TG Bobstadt wieder einmal live auf der Bühne stehen. 350 Tänzer und Tänzerinnen aus zwölf Bundesländern trafen sich vom 16. bis 19. September im Eventforum Castrop-Rauxel, um die besten Solisten/Duos/Small Groups und Formationen in den verschiedensten Tanzstilen zu küren.

Ursprünglich liefen bei der Formation „neo“ die Vorbereitungen auf die Europameisterschaft in Skopje/Nordmazedonien zu, die als einziger Vertreter in der Kategorie Jugend Formation für Deutschland angetreten wäre. Allerdings konnte diese Veranstaltung aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden. Die abgesagte EM wird nun als Online-Turnier stattfinden, so dass jedes Team die entsprechende Choreografie per Video einsenden kann, die dann von einer internationalen Jury bewertet wird.

So nahm Trainerin und Choreografin Lisa Herrmann die Gelegenheit wahr und meldete die 13- bis 15-jährigen Mädchen der Formation bei der nationalen Meisterschaft, den German Open, an.

Konkurrenzlos war man in der „offenen Klasse“ und sicherte sich den Titel des deutschen Meisters.

Anders sah es jedoch in der Paradedisziplin „Modern Dance“ aus. Hier waren die „neo’s“ der nationalen Konkurrenz deutlich überlegen und sicherte sich vor dem zweitplatzierten Team aus Halle und dem Lokalmatador aus Dortmund, der von einer großen Fangemeinde unterstützt wurde, klar den ersten Platz.

Somit wurde der Titel des deutschen Meisters gleich zweimal nach Südhessen geholt.

Solotänzerin Marilena Seng überzeugte neben einer starken Konkurrenz mit einem dritten Platz in der Kategorie „Jazz“ die Jury und rundete den erfolgreichen Wettkampftag ab. Überglücklich traten die Tänzerinnen, ihre Trainerin und die mitgereisten Fans die Heimreise an.

Nun richtet sich der Blick auf das kommende Wochenende; auf die Deutsche Meisterschaft im Jazzdance.

Nach einem freien Samstag, der zur Erholung dient, ist es der ehrgeizigen und akribisch arbeiteten Erfolgstrainerin Lisa Herrmann wiederum gelungen, die Weltmeisterin Masa Anic aus Serbien für drei harte Trainingstage zu engagieren. Dies war als Geschenk und Überraschung für die „neo’s“ geplant, da sie über die lange Corona-Zeit immer fleißig und motiviert trainiert haben.

Die Deutsche Meisterschaft und die damit verbundene Qualifikation zur Weltmeisterschaft findet am kommenden Wochenende in Freiburg statt.

Getanzt haben: Liviana Antonucci, Lilith Cornils, Elena Czanderle, Carla Eberle, Melina Fertich, Sarah Fröhlich, Emilia Galan Christidou, Romy Gerhard, Maya Glück, Aurelia Gruber, Nica Habel, Karolina Heinz, Emma Roos, Marilena Seng und Annika Wolter. red