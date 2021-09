Neo Colditz auf Platz eins

Bürstadt. Am Wochenende traten die Athleten des RV03 Bürstadt in verschiedenen Wettbewerben in der Umgebung an.

Für Ruben Wiedemann ging es nach Traisa zum 38. SV3sathlon. Auf der Strecke musste Ruben auf dem Rad und auch im Laufen einige Hundert Höhenmeter überwinden. Am Ende konnte er sich in seiner Altersklasse über einen fünften Platz freuen.

Moritz Ruhland ging beim Heart Racer Junior Triathlon an den Start. © RV03

Für Moritz Ruhland ging es unterdessen nach Heidelberg zum Heart Racer Junior Triathlon. Nach einem großen Rennen konnte Moritz in seinem Jahrgang den fünften Platz belegen, zeitgleich mit dem vierten Platz.

Neo Colditz machte einen sportlichen Ausflug nach Worms zum Nibelungenlauf. Im Schülerlauf über fünf Kilometer konnte er sich den ersten Platz sichern. Mit verantwortlich für diesen Erfolg sind die Trainer der Laufgruppe des TV1891, wo Neo mit vorbereitet wurde. red

