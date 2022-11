Wie gestalte und pflege ich einen naturnahen Garten und artenreiche Wiesen? Um diese Frage dreht sich der Vortrag von Jürgen Schneider, Nabu-Vorsitzender aus Meerbachtal, in Bürstadt. Dazu laden Rathaus und Nabu Bürstadt gemeinsam an diesem Montag, 14. November, 19 Uhr, bei freiem Eintritt in den Bürgerhaussaal ein.

Bilder zur Veranschaulichung

Schneider zeigt laut Mitteilung

...