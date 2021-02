Bürstadt. Der Bürstädter Fastnachtsclub (BFC) segelt online durch die närrischen Wellen. In Corona-Zeiten wird das Frauenfrühstück zuhause serviert. Der BFC zelebriert die amüsanten Zutaten am Fastnachtssonntag, 14. Februar, ab 11.11 Uhr per Livestream über Facebook direkt in die heimischen Wohnzimmer. Während sonst die Frauen im Mittelpunkt stehen, dürfen am Faschingssonntag, an dem gleichzeitig Valentinstag gefeiert wird, auch die Männer und und weitere Familienmitglieder mitfeiern.

Frei nach dem Motto „Narretei mit Frühstücksei“ liefert der BFC frisch gebackene Brötchen, Wurst, Käse und diverse Brotaufstriche ins Haus. Zudem dürfen sich die Zuschauer auf ein Feuerwerk der guten Laune freuen. So soll mit frechen Büttenreden das Stimmungsbarometer steigen, Gardetänze und Musik werden bestimmt auch für gute Laune sorgen. Das witzige Frühstücksangebot wird in Bürstadt, Biblis, Lampertheim und Lorsch ausgeliefert – und auch die Stadtteile werden bedacht.

Das Frühstück kostet 13,33 Euro inklusive Lieferung. Bestellungen sind möglich bei Sabine Eberlein (157/39 62 86 88) und Gabriele Hofer (0177/73 69 445) – persönlich oder per WhatsApp. Fell