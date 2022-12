Narren proben fleißig für Sitzungen

Bürstadt. Endlich dürfen die Narren der Stadt wieder in die Bütt und die Tanzgruppen auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Nach langer Abstinenz freuen sich die Jokusjünger nun umso mehr auf Ausgelassenheit, Spaß, Musik und Heiterkeit. Überall wird kräftig geprobt und an den Reden gefeilt. Wer derzeit also noch nach einem ganz besonderen Weihnachtgeschenk Ausschau halten sollte, wird sicherlich bei Prunk-, Frauen-, Kinder- und Jugendsitzungen fündig.

Langsam heißt es sich auch zu sputen. Denn beim Bürstadter Heimat- und Carneval Verein (HCV) sind die Karten für die Prunksitzungen am 14. und 28. Januar bereits ausverkauft und können an den Samstagen 10. und 17. Dezember jeweils von 10.30 bis 12.30 Uhr im Vereinsheim Die Lärchner 9 abgeholt werden. Das Vereinstelefon 06206-5194725 ist während der Zeit besetzt.

Außerdem können Karten für die Veranstaltungen 13. und 27. Januar bestellt und abgeholt werden. Auch für Frauensitzung am 17. Februar sind noch Karten zu haben. Dazu kann man bei Rainer Kohl (06206-79487) und Damiano Brucato (02620-75982) Karten für die Prunksitzungen telefonisch bestellen. Für die Frauensitzung ist das bei Damiano Brucato und Pascal Carree (06206-969132) möglich.

Fastnacht mit der FSG

Am Samstag, 11. Dezember, um 11.11 Uhr findet der Vorverkauf für die Fastnachtsveranstaltung der FSG Riedrode im Keller des Sportheims der SGR statt. Sie kosten 9,99 Euro, die Menge ist auf zehn Karten beschränkt.

„Wir haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen können“ berichtet Bernd Deckenbach. Spieler, Vereinsmitglieder und sogar der Vorstand gibt sich ein Stelldichein auf der Bürgerhausbühne in Riedrode. Zudem treten die beiden Riedroder Männerballetts der Brunnebutzer und FSG auf. Die Reitermädels sind ebenso mit von der Partie, wie auch Frau Güüüüündling die Lachmuskeln der Besucher strapazieren will. Dazwischen wird geschunkelt und gelacht. Und wenn gegen 23 Uhr die Sitzung in eine Party übergeht, dürfte ein ausgelassener Abend an der „TV-Bar“ gegen frühe Stunde erst sein Ende finden. red