Bürstadt. Außergewöhnliche Probleme erfordern außergewöhnliche Lösungen. Weil der Bürstädter Fastnachts-Club (BFC) trotz Pandemie nicht auf seine geliebte fünfte Jahreszeit verzichten will, greift er auf digitale Medien zurück. Unter dem Titel „Narretei mit Frühstücksei“ konnten Karnevalisten am Sonntagvormittag über die Facebookseite des BFC live dabei sein, als er den Versuch unternahm, den widrigen Gegebenheiten zum Trotz, mit einem bunten Programm gute Laune unter den Narren zu verbreiten.

AdUnit urban-intext1

Obwohl es sich bei der Veranstaltung eigentlich um ein Frauenfrühstück handelte, hieß es nun: „Jetzt auch mit Mann.“ Neu war nicht nur die Teilnahme der Herren. Der Verein strengte sich auch an, um aus einem rein medialen ein richtiges Frühstück werden zu lassen. So boten die Ausrichter einen waschechten Frühstücksservice an und lieferten für den närrischen Betrag von 13,33 Euro allerlei Leckeres nach Hause. Schon Tage vor Beginn bahnte sich eine gute Resonanz an, denn das Angebot war im Nu restlos ausverkauft.

Pünktlich auf die Sekunde begrüßten Eva-Maria Hofer und Christian Pscheidt ihre Zuschauer vor den Bildschirmen. Trotz der ungewohnten Atmosphäre ohne Publikum waren sie bester Laune und führten launig durch den närrischen Mittag. Was sie präsentierten, war zum Teil schon etwas älter, wie an den Online-Kommentaren zu erkennen war, kam aber gut an. Tanzdarbietungen des Kinderballetts, der Funkenmariechen, der Gardetänzer „Diamond Chicks“ oder der Kindertanzgruppe „No Limit“ wechselten sich mit Büttenreden ab.

Als Akteure bewegten sich vor allem Eigengewächse auf der Bühne, aber auch Gäste waren zu sehen. Vom Hofheimer Carnevals-Verein fand Heike Hildebrand den Weg in die Bütt, und direkt aus Lampertheim wurden Barbara Boll und Patrick Embach zugeschaltet und gaben einige musikalische Fastnachtsklassiker zum Besten. Die Technik spielte dabei gut mit. Selbst wenn es durch einen Stau auf der Datenautobahn mal zu kleinen Verzögerungen kam, fand Hofer: „Live ist eben live.“

AdUnit urban-intext2

Nach mehreren Stunden guter Unterhaltung mit Frühstück verabschiedeten sich Hofer und Pscheidt zwar guter Stimmung – vor allem aber in der Hoffnung, dass künftige Karnevalskampagnen anstatt auf Facebook wieder auf die althergebrachte Weise stattfinden: in den Sälen und mit vielen Menschen, die zusammen feiern. jkl