Nächste Ausstellung erst wieder zu Ostern geplant

Bürstadt. Der Künstlerverein Bürstadt hatte sich einiges vorgenommen für das Jahr 2020. So war Anfang März alles für die Osterausstellung vorbereitet, die Plakate aufgehängt und die Flyer verteilt. Dann kamen die ersten Nachrichten zu Corona – und Vorsitzende Ingeborg Gärtner-Grein fand es unverantwortlich, dass sich Künstler und Besucher dicht an dicht drängen sollten.

„Wir haben uns mit dem Vorstand abgestimmt, die Reißleine gezogen, und alles wurde zwei Tage vorher gestoppt“, erinnerte die Vorsitzende an aufregende Tage. Kurzerhand wurden Absageaufkleber gedruckt und über die ausgehängten Plakate geklebt. Kurz darauf kam dann das deutschlandweite Verbot für Veranstaltungen aller Art. Dadurch fielen auch alle weiteren Vorhaben des Künstlervereins ins Wasser: Weder gab es eine Adventsausstellung noch einen Tag der offenen Gärten. „Deswegen haben wir auch für das laufende Jahr nichts geplant. Wir hoffen, dass es 2022 normal weitergehen kann“, so Ingeborg Gärtner-Grein. Der Verein buchte auch keinen Jahresbeitrag bei den Mitgliedern ab.

Neu gewählt und bestätigt Erste Vorsitzende: Ingeborg Gärtner-Grein Kassiererin: Martina Rausch Beisitzerinnen: Monika Brenner und Brigitte Schäfer Kassenprüferin: Karin Maurer Es sind aktuell 53 Mitglieder im Verein, etwa die Hälfte ist künstlerisch tätig.

Die Bilderspende an das Altenheim St. Elisabeth hatte sich verzögert, weil dort aufgrund von Corona-Infektionen keine Besuche möglich waren. Das Heim suchte sich die Werke aus, und die Künstler bekamen einen Materialzuschuss. Aus dem bisherigen Lager in den Hallen in der Industriestraße ist der Verein ausgezogen und hat die Sachen auf den Boxheimerhof in die neue Unterkunft geschafft.

Zunächst hatten sich nur recht wenige Mitglieder für die Versammlung angemeldet, aber zum Treffen im Ratskeller waren dann doch viele gekommen. „Das gibt Hoffnung“, freute sich Ingeborg Gärtner-Grein.

Die Überlegung, eine Veranstaltung im Bürgerhauspark auf die Beine zu stellen, sei nicht mehr weiter verfolgt worden. Aber in Hinblick auf das unbeständige Wetter zeigte sich der Vorstand dann doch froh, dass er nichts Konkretes geplant hatte.

Die Osterausstellung 2022 soll mit weniger Ausstellern stattfinden. Sonst stellt der Verein seine schweren, weißen Gitterwände zur Verfügung, diesmal sollen alle Künstler ihre eigenen Tische und Ausstellflächen mitbringen. Gärtner-Grein wünschte sich Veränderungen im Außenbereich – vielleicht mit Unterstützung der Kleintierzüchter, die Kaninchen oder Hühner mitbringen könnten. Schon allein, um den Kindern zu erklären, woher die Ostereier kommen. „Die Schau soll interessant sein für alle Besucher“, erklärte die Vorsitzende.

Auch die Konzepte der beiden großen Ausstellungen wurden diskutiert. An Ostern kommen eher die Maler zum Zug, vor Weihnachten die Kunsthandwerker. Die Mehrheit war dafür, das so zu belassen. Ändern sollte sich dagegen, dass immer dieselben Leute alles vorbereiten und aufräumen.

Das Finanzamt hatte zwischenzeitlich eine geringfügige Änderung in der fünf Jahren alten Satzung verlangt – „sonst ist unsere Gemeinnützigkeit gefährdet“, erläuterte die Vorsitzende. Die Mitglieder stimmten der Änderung zu.

