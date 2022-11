Nachwuchs mit starken Leistungen

Bürstadt. Die Bürstädter Schachfreunde haben in der aktuellen Verbandsrunde einen guten dritten Spieltag abgeschlossen. Die erste Mannschaft hat nach einem holprigen Start in die Saison ihren ersten Sieg in der Bezirksoberliga gegen die Mannschaft aus Einhausen erringen können. Das deutliche Ergebnis von 6:2-Brettpunkten könnte damit die gewünschte Kehrtwende bedeuten und für die nachfolgenden Runden motivieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zweite Mannschaft konnte in Bickenbach gegen den derzeitigen Tabellenführer der Bezirksliga ein Unentschieden erzielen. Die dritte Mannschaft musste sich gegen die Tabellenführer der Kreisliga, die ebenfalls aus Bickenbach stammen, geschlagen geben.

Erfahrungen weiter ausbauen

Auf die richtige Taktik kommt es beim Schach an. © Stock.adobe.com - dimasobko

Insgesamt zeichnet sich jedoch weiterhin der positive Trend einer hohen Spielbegeisterung unter den Jugendlichen ab. Diese stellen nicht nur überwiegend die dritte Mannschaft, sondern helfen auch in der zweiten Mannschaft aktiv aus und gehören mit Ragesh Mathiyalagan und Seyon Kandeepan zu den Leistungsträgern der ersten Mannschaft.

Mehr zum Thema Tischtennis Bürstadts Damen müssen sich mit Remis begnügen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tischtennis Bürstadt gewinnt das Bezirksliga-Derby Mehr erfahren

Die vielfältigen gesammelten Erfahrungen aus dem Ligabetrieb können die Jugendlichen in der Bezirksjugendeinzelmeisterschaft weiter ausbauen. Dabei messen sie sich in einem über sechs Runden andauernden Turnier in jeweils fünf verschiedenen Altersklassen mit den Nachwuchsspielern der übrigen Vereine. Die Schachfreunde Bürstadt werden mit insgesamt acht Jugendlichen aus allen drei Mannschaften antreten.

Die Schachfreunde Bürstadt laden darüber hinaus alle interessierten zu ihrem Jugendtraining ein. Trainingsort ist freitags um 19 Uhr im Vereinsheim der Schachfreunde Bürstadt, Alte Schillerschule, Zugang Augustinerstraße. Das Erwachsenentraining beginnt danach um 20 Uhr. red