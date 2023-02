Nachwuchs mischt in Riedrode mit

Riedrode. Sie sehen sich selbst als „kleines gallisches Dorf“, in dem es nicht immer leicht sei, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen: Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Riedrode bedankte sich Wehrführer Sascha Brutscher vor allem auch für die gute Zusammenarbeit bei Stadtbrandinspektor Uwe Schwara.

Personalien Von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung: Jannis Ruhl, Leon Gerhard, Max Kissel, Jonathan Fabrizius. Beförderungen: Jannis Ruhl, Leon Gerhard, Max Kissel, Jonathan Fabrizius und Casper Elkjaer zum Feuerwehrmann sowie Silas Reinig zum Hauptfeuerwehrmann. Claus Ofenloch wechselt von der Einsatzabteilung in die Alters- und Ehrenabteilung und erhält die Goldene Ehrennadel. Neuer Beisitzer im Wehrausschuss: Leon Gerhard Jugendsprecherausschuss: Margit Rennert, Patrick Schulze, Luis Sierig, Romy Gebhard.

Die Mannschaft besteht aus vier Abteilungen. Von der Kinderfeuerwehr über die Jugend-, Alters- und Ehrenabteilung engagieren sich bis zu 60 Frauen und Männer. Der Altersdurchschnitt beträgt 35 Jahre. Mit der Goldenen Ehrennadel wurde zudem Claus Ofenloch ausgezeichnet, lange Jahre Vorsitzender des Riedroder Feuerwehrvereins. Er verabschiedete sich von den Aktiven und tritt nun in die Alters- und Ehrenabteilung ein.

Trotz Einschränkungen während der Pandemie wurde die fachliche Weiterbildung vorangetrieben. Die Freiwilligen nahmen an 17 Lehrgängen, elf Seminaren sowie 22 sonstigen Fortbildungen auf Land-, Kreis- und Stadtebene erfolgreich teil.

Neben zahlreichen Einsätzen bei der Brandbekämpfung – unter anderen lichterloh brennende Strohballen – blieb vor allem der Brand im ehemaligen Hotel Berg in Erinnerung. „Der Anblick von höchst verzweifelten Menschen, die am Fenster stehen und drohen zu springen, wenn wir ihnen nicht helfen – das bringt bei jedem Feuerwehrmann das Herz zum Schlagen“, machte Brutscher deutlich.

Sein Dank galt besonders seinem Stellvertreter Jörg Bechtold. Auch die Einsatzkräfte und ihre Familien schloss er ein. Zudem gehörte seine Anerkennung Tobias Helwerth, der zwölf Jahre lang die Jugendfeuerwehr geleitet hat und während dieser Zeit viele Jugendliche an die Einsatzabteilung übergeben hatte.

Zufrieden zeigte sich der Wehrführer mit der Entwicklung der Nachwuchsabteilungen. So tummeln sich bei den „Firekids“ acht Jungen und Mädchen. Neben dem spielerischen Heranführen an den Übungsdienst wurde in der Gruppe der Jüngsten zusammen gegrillt, Wasserschlachten veranstaltet und bei der jährlichen Abschlussfeier gemeinsam Pizza gegessen und Tischkicker gespielt.

Bei der Jugendfeuerwehr sind 14 junge Leute aktiv. Jugendwart Benjamin Eichhorn erhält Unterstützung von sechs Betreuern. Neben der feuertechnischen Ausbildung wurde die Gemeinsamkeit großgeschrieben. Es wurde gegrillt, und der Nachwuchs beteiligte sich am Kreisjugendzeltlager und unternahm einen Ausflug in den Freizeitpark Tripsdrill. Im Juli waren die Riedroder auch beim Kreiszeltlager in Mittershausen-Scheuerberg dabei, wo auch einige Leistungsspangen erworben werden konnten.

Doch bei aller Zufriedenheit: Dass sich der Ersatz für einen 1996 angeschafften Mannschaftstransporter verzögert, diese Nachricht sorgte für wenig Begeisterung. Jetzt hofft die Riedroder Wehr auf eine Auslieferung in diesem Jahr.