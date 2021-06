Nachwuchs erkundet den Wald

Bürstadt. Die Nabu-Kindergruppe trifft sich am Samstag, 19. Juni, um 10 Uhr am Waldparkplatz in Bürstadt. Sie wird zu Fuß „geheimnisvolle Orte“ im Wald erkunden und dabei verzwickte Rätsel lösen. Das Treffen dauert bis 12 Uhr und ist nach dem RKI-Hygienekonzept geplant. Eine Anmeldung per E-Mail an rkorbus@gmx.de ist deshalb zwingend erforderlich. Die Teilnehmer sollten auf entsprechende Kleidung, also lange Hosen sowie geschlossene und feste Schuhe, achten und ihre Getränke selbst mitbringen. Bei Regen muss das Treffen ausfallen. Die Gruppenleiterinnen freuen sich nach der langen Pause auf eine rege Teilnahme. red

