Nachwuchs dreimal in den Top Ten

Bürstadt. Der 1. Judo-Club Bürstadt konnte in diesem Jahr vier Kämpfer bei der Deutschen Meisterschaft der U18 platzieren und einen siebten und zwei neunte Plätze mit nach Hause nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glib Nadyezhda, startete mit einem Sieg in das Turnier, musste dann aber im Viertelfinale in Führung liegend nach einer Disqualifikation den Kampf abgeben. Nach einem Sieg ging es für ihn um den Einzug zum Kampf um Platz drei. Auch in diesem Kampf konnte er seine an diesem Tag gezeigten Stärken einsetzen, musste sich am Ende aber doch seinen Gegner knapp geschlagen und sich mit Platz sieben zufriedengeben.

Glib Nadyezhda war mit Rang sieben bester Bürstädter Judoka. © 1. Judo-Club

In der Klasse bis 50 Kilogramm gingen Max Danner und Florian Ruckteschler für den 1. Judo-Club auf die Matte. Max Danner zeigte sehr engagierte Kämpfe, musste aber beide Begegnungen am Ende abgeben.

Mehr zum Thema Ringen SRC gewinnt zweiten Kampf in Folge Mehr erfahren Judo Drei mal erfolgreich Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Basketball Baskets mit guten Erinnerungen an die Vorsaison Mehr erfahren

Florian Ruckteschler startete trotz guter Aktionen ebenfalls mit einer Niederlage in das Turnier. In der Trostrunde konnte er noch mit zwei Siegen sein Potenzial zeigen, musste dann aber nach einer umstrittenen Kampfrichterentscheidung den Kampf abgeben und belegte den neunten Platz in der Endabrechnung.

Katharina Keltjens startete mit zwei Siegen in das Turnier. Im Viertelfinale musste sie sich dann der späteren Drittplatzierten geschlagen geben. In der Trostrunde konnte sie ihr Potenzial allerdings nicht mehr abrufen und musste den nächsten Kampf abgeben. Das bedeutete auch für sie Platz neun.

Insgesamt zog Trainerin Nadine Müller eine positive Bilanz über die gezeigten Leistungen ihrer Athleten in einem starken Teilnehmerfeld. Für die nächsten Wochen stehen wichtige Turniere im Kalender und mit den Erkenntnissen aus diesem Turnier, kann weiter zielgerichtet mit den Kämpfern gearbeitet werden. red