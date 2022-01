Nachmittag voller Glück

Bürstadt. Reichlich Glück möchte das Team des Quartiersbüros den Bürstädtern schenken. Deshalb findet am Dienstag, 25. Januar, von 15 bis 17 Uhr ein Glücksnachmittag vor das Quartiersbüro statt.

Es gibt kostenfrei den griechischen Neujahrskuchen Vassilopita. Traditionell ist in diesem Kuchen eine Münze eingebacken. Wer sie in seinem Kuchenstück findet, der kann sich über eine Extraportion Glück in diesem Jahr freuen. Das Team verteilt zudem Glückskekse, die mit ihren Sprüchen ebenfalls für schöne Momente sorgen sollen.

Und für wachsende und blühende Freude werden Blumensamenkugeln an die Gäste ausgegeben. Diese lassen bunte und bienenfreundliche Blumen wachsen, ein kleines Glück auch für die Bienen. Die Blumensamenbomben wurden von Stefanie Ackermann hergestellt und gehören mit zur Aktion des Blumenfutterautomaten, der im Frühjahr, gefördert durch den Verfügungsfonds, im Quartier montiert werden soll. red