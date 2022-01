Nachfrage sinkt auch im Ried

Bürstadt. Das Impfen im Ried läuft, davon ist Landrat Christian Engelhardt überzeugt: „Ich gehe davon aus, dass es ausreicht, was dort passiert“, sagt er im Online-Pressegespräch am Dienstag. Dabei verweist er auf die zahlreichen Aktionen, die in den vergangenen Wochen in Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim gestartet wurden.

Erst am Sonntag hatte Privatärztin Corinna Gaster mit ihrem Team in der Bibliser Riedhalle knapp 500 Impfwillige mit Moderna und Biontech versorgt. Allerdings gibt es bei solchen Aktionen keine Termine und oftmals längere Wartezeiten.

Bei einem Einsatz des mobilen Impfteams des Kreises in Lampertheim seien gar nicht alle Dosen verbraucht worden, macht Engelhardt deutlich. Er geht davon aus, dass die Hausärzte einen großen Teil ihrer Patienten versorgen. Über genaue Zahlen verfüge der Kreis allerdings nicht, die Meldungen gingen direkt an die Kassenärztliche Vereinigung.

Fest steht für Engelhardt allerdings: Die Nachfrage gehe allgemein zurück. In allen Impfzentren des Kreises seien mittlerweile sehr kurzfristig Termine zu bekommen. Die vier Zentren in Viernheim, Heppenheim, Rimbach und das Kinderimpfzentrum in Bensheim stünden selbstverständlich allen Bürgern offen. Der Kreis Bergstraße hatte zunächst geplant, auch im Ried ein Impfzentrum einzurichten – dann aber darauf verzichtet, als Lampertheimer Mediziner signalisierten, sie könnten die Aufgabe stemmen.

Schulen noch entspannt

In der Schulen der Region sei die Situation ebenfalls noch nicht allzu angespannt, wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz im Pressegespräch berichtet. Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien seien 44 Schnelltests positiv ausgefallen. Betroffen waren 23 von 74 Schulen im Kreis. Zum Vergleich: Am ersten Tag nach den Herbstferien hatte es 33 positive Fälle an 20 Schulen gegeben. „Wir merken das immer wieder: Die Infektionen werden in die Schulen eingetragen“, stellt Diana Stolz klar. Infektionen fänden also eher außerhalb der Klassenzimmer statt.

Schulschließungen seien in Hessen bislang nicht vorgesehen, verweist Christian Engelhardt auf die Landespolitik. Persönlich betrachtet der Landrat solche Schließungen aber „sehr skeptisch“ und höchstens als „letzte Möglichkeit“. Präsenzunterricht sei überaus wichtig für die Kinder. sbo