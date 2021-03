Groß-Rohrheim. Schnelles Internet ist in diesen Tagen gefragt wie nie: beim Homeoffice, Fernunterricht oder zum Austausch mit Freunden und Familie. In Groß-Rohrheim will der Energieversorger EWR jetzt den Ausbau des Glasfasernetzes vorantreiben. Dabei geht es im ersten Schritt zunächst um rund 70 Haushalte. Wie der Ausbau in den restlichen Haushalten der Gemeinde weitergehen könnte, sei noch nicht entschieden, teilt EWR-Pressesprecher Dominik Nagel auf Anfrage mit.

Schließen 30 Prozent der befragten Privathaushalte innerhalb einer bestimmten Frist einen Vorvertrag für das schnelle Internet ab, beginnt EWR laut eigenen Angaben unverzüglich mit der Erschließung vor Ort. Wird der Wert unterschritten, verabschiedet sich das Wormser Unternehmen vom Ausbauvorhaben. 15 Prozent der Befragten haben sich nach Angaben des Unternehmens bereits entschlossen.

Der Anschluss an Glasfaserkabel macht schnelles Internet möglich. © dpa

Der große Vorteil für die Befragten: „Den Glasfaseranschluss im Wert von rund 770 Euro bekommen die Kunden geschenkt“, sagt Dominik Nagel. Der Kunde trage lediglich die monatlichen Kosten für den neuen Internet- und Telefontarif.

Eigentlich sollten sich die Haushalte bis Ende Februar entscheiden. Wegen der durch die Pandemie erschwerten Beratung hat der Energieversorger die Frist bis Ende April verlängert. Wer innerhalb dieses Zeitraums einen Vorvertrag mache, spare sich die 770 Euro, so EWR.

Auch für die Gemeinde Groß-Rohrheim ist der Glasfaserausbau bisher kostenlos. „Wir hatten Anbieter, die einen siebenstelligen Betrag von der Gemeinde wollten“, sagt Bürgermeister Rainer Bersch. „Unser Ziel ist es, mit den geringsten Kosten den größtmöglichen Erfolg zu erzielen.“ Deswegen dauere es manchmal etwas länger, erklärt der Bürgermeister.

Bereits 2014 war der Ausbau des Glasfasernetzes in Groß-Rohrheim angelaufen – zunächst mit der Ausstattung der Verteilerkästen mit Glasfaser. Die sogenannte „letzte Meile“, also der Weg vom Verteilerkasten ins Haus, müsse noch von Kupfer auf Glasfaser umgerüstet werden, erläutert Bersch.

Ausbau dauert sechs Monate

Noch sind längst nicht alle Haushalte in der Gemeinde mit einem Leerrohr erschlossen. Die befragten 70 Haushalte aber schon. Zum Ausbaugebiet zählen Häuser in der Albert-Schweitzer-Straße, Am Bienenpfad, Freiherr-vom-Stein-Straße, Friedrich-Ebert- und Georg-Büchner-Straße, Geschwister-Scholl-Straße, Kurt-Schumacher und Theodor-Heuss-Straße. Im Industriegebiet gibt es bereits Unternehmen mit Glasfaser-Anschluss. Die weitere Erschließung läuft laut EWR. „Der Ausbau mit Glasfaser benötigt unter normalen Umständen, das heißt ohne Einschränkungen durch Corona, rund sechs Monate“, erklärt Dominik Nagel.

EWR-Kunden mit einem Herznet-Vertrag können nach Angaben des Unternehmens ohne Einhaltung der Kündigungsfristen auf das Glasfaser-Angebot umgestellt werden. Bei einem Anbieterwechsel unterstützt EWR die Neukunden. Wer Interesse am Glasfaser-Hausanschluss hat und nicht im Ausbaugebiet wohnt, erhält Infos auf der Internetseite des Konzerns.

Info: www.ewr.de/internet/glasfaser/ausbau-gross-rohrheim/