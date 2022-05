NABU-Vorstand im Amt bestätigt

Bürstadt. Die Mitglieder des Naturschutzbundes (NABU) Bürstadt haben sich zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Dabei standen neben dem Bericht des Vorsitzenden und dem Kassenbericht auch wieder turnusgemäße Wahlen an.

In seinem Rückblick auf die Aktivitäten des NABU konnte der erste Vorsitzende Michael Held auf vielfältige Aktionen und Veranstaltungen zurückblicken, die der Verein trotz Corona durchführen konnte. So hat der NABU alleine im Zeitraum Februar bis April 2022 bereits seinen beliebten Nistkastenbau-Workshop, eine Müllsammelaktion zusammen mit der IG Saubere Umwelt Bürstadt, eine Radtour zum Einhäuser Bruch, eine Pflanzentauschbörse auf dem Frühjahrsmarkt der Stadt Bürstadt und eine morgendliche Vogelstimmenexkursion in den Bürstädter Wald durchgeführt. Auch die Kindergruppe NAJU (Naturschutzjugend) der Bürstädter Naturschützer hat ihre monatlichen Treffen wieder aufgenommen.

Der Kassenbericht von Gerlinde Korbus offenbarte Erfreuliches: Durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und bewilligte Projektmittel konnten sämtliche Aktionen und Projekte gut finanziert werden. Auch das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro für einen Umweltpreis der Energiegenossenschaft Starkenburg war eine der vorgestellten Einnahmen. Bei den anschließenden Wahlen signalisierte der gesamte Vorstand seine Bereitschaft und wurde auch einstimmig wiedergewählt: Michael Held als Vorsitzender, Marion Brandner als stellvertretende Vorsitzende, Gerlinde Korbus als Kassenwartin und Christine Winkler als Vertreterin der NAJU. Als Kassenprüfer stellten sich Gerhard Timm und Klaus Daub zur Verfügung und wurden ebenfalls einstimmig gewählt. Der neu und wiedergewählte NABU-Vorstand nahm auch gleich anstehende Projekte und Aktivitäten in den Blick: eine Amphibiengewässer-Radtour der aktiven Krötenretter mit Amphibienschützer Walter Schuck, den Geländepflegetermin am 28. Mai um 10 Uhr und naturpädagogische Vormittage an drei Terminen für Bürstädter Vorschulkindergruppen Anfang Juni zum Thema Schmetterlinge. Außerdem sind für die kommenden Monate unterschiedliche Exkursionen, ein Streuobstwiesentag und ein Vortragsabend geplant.

Wer über Veranstaltungen des NABU Bürstadt informiert bleiben oder sich engagieren möchte, kann sich an den Vorsitzenden Michael Held wenden unter michael.held@nabu-buerstadt.de oder an eines der anderen aktiven NABU-Mitglieder. red