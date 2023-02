Nabu lädt zur Tauschbörse für Pflanzen in Bürstadt ein

Bürstadt. Der Bürstädter Naturschutzbund (Nabu) lädt wieder zur Pflanzentauschbörse auf den Frühjahrsmarkt ein. Die Tage werden länger, manche Frühblüher strecken bereits ihre Köpfe aus dem Boden, und die ersten Vögel halten Ausschau nach den besten Brutplätzen, schreibt der Nabu in einer Ankündigung. Da ziehe es den ein oder anderen wieder in den Garten oder auf den Balkon. Hobbygärtner bekommen nach dem langen Winter wieder Lust, im Grünen zu werkeln: So werden zu groß gewachsene Pflanzen geteilt, Ableger herausgenommen und zu sehr wuchernde Pflanzen entfernt, damit sich die Altpflanzen im Frühjahr gut entfalten können, hießt es vom Nabu.

Doch die entnommenen Pflanzen und Ableger seien viel zu schade für den Kompost oder die Biotonne. Würden sie stattdessen erst mal in einen Topf gepflanzt, könne man sie prima bei der Pflanzentauschbörse am Sonntag, 26. März, auf dem Frühjahrsmarkt in Bürstadt mit anderen Gewächsen tauschen - und damit den eigenen Garten um neue Schätze bereichern.

Eine Pflanzentauschbörse gibt’s wieder beim Bürstädter Frühjahrsmarkt. © Nabu

Gartenfreunde, Balkonliebhaber und Hobbygärtner können bei der Tauschbörse des Nabu Bürstadt verschiedene Stauden, Kräuter, Zwiebelblüher, Wild- und Gemüsepflanzen tauschen und so den Blütenreichtum und die Vielfalt im eigenen Garten erhöhen. Auf diese Weise könne jeder etwas für Bienen, Käfer und Schmetterlinge tun, denn viele Insekten seien spezialisiert und auf unterschiedliche Pflanzen angewiesen, so der Nabu.

Gleichzeitig biete die Tauschbörse Gelegenheit, Gärtnertipps und Erfahrungen auszutauschen und ermögliche es, auf einfache Art und Weise eine große Vielfalt in den heimischen Garten zu zaubern, sodass das ganze Jahr über immer etwas blühe. red

Pflanzentauschbörse, 26. März, Frühjahrsmarkt in Bürstadt