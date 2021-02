Bürstadt. Zum ersten Mal seit Oktober sinkt die Inzidenz im Kreis Bergstraße wieder unter 100. Und trotzdem ist die Anspannung in der Region groß. In Bürstadt ist die britische Mutation des Coronavirus aufgetaucht, wie bereits gestern kurz berichtet. Damit ist die Variante B.1.1.7 zum zweiten Mal im Kreis festgestellt worden, am Freitag wurde sie bei einer Infektion entdeckt, die im Gorxheimertal aufgetreten ist. Wie eine Sprecherin des Landratsamts berichtet, gibt es aber keinerlei Verbindung zu dem Fall in Bürstadt.

Auch mit Corona-Ausbrüchen in größeren Eichrichtungen habe diese besondere Infektion nichts zu tun, gibt das Landratsamt unserer Redaktion Auskunft. Damit steht fest: Weder das Altenheim St. Elisabeth noch die Schulen oder Kitas sind betroffen. Aus Datenschutzgründen macht die Behörde keine weiteren Angaben zu der Person, die sich mit der britischen Mutation infiziert hat. Auch die Frage, wie es dem oder der Betroffenen geht, lässt das Landratsamt unbeantwortet. Allerdings ist wohl große Vorsicht geboten: Es gebe inzwischen erste Hinweise auf eine „erhöhte Fallsterblichkeit“, zitiert die Behörde das Robert Koch-Institut (RKI). Das Gesundheitsamt habe wiederholt mit dem Betroffenen Kontakt aufgenommen. Ansonsten würden die gleichen Vorgaben gelten wie für alle anderen Corona-Infektionen auch: Quarantäne, auch für Kontaktpersonen. Und alle, die sich infiziert haben könnten, werden getestet. Das gelte auch für den Fall im Gorxheimertal: Die betroffene Kita ist bereits geschlossen, Reihentestungen sind veranlasst.

Auffälliger Laborbefund

Entdeckt worden ist die Mutation durch einen auffälligen Laborbefund, erläutert die Sprecherin des Landratsamts. In solchen Fällen empfiehlt bereits das Labor, das den Test auswertet, die Probe genauer in Augenschein zu nehmen. Die sogenannte Sequenzierung – also die Untersuchung auf eine Virusvariante – sei in einem Labor in Ingelheim durchgeführt worden.

Neben auffälligen Befunden gibt es eine Reihe weiterer Gründe, um eine Sequenzierung anzuordnen, wie die Sprecherin berichtet. Dazu zählen medizinische Faktoren wie ein unerwartet schwerer Verlauf oder eine Infektion bei Personen, die schon geimpft sind. Aber auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, sich mit der Mutation angesteckt zu haben, beispielsweise ein Aufenthalt in einem besonders stark betroffenen Land.

Besondere Vorsicht angesagt

Für Bürgermeisterin Bärbel Schader ist die Nachricht eine erneute Mahnung zu ganz besonderer Vorsicht. „Auch wenn die Fallzahlen sinken, gibt es noch keine Entwarnung“, macht sie deutlich. Sie appelliert einmal mehr an die Bürstädter, alle Regeln zu befolgen – und wenn möglich, die Kinder zu Hause zu lassen. Sie weiß, wie schwer es vielen Familien fällt, noch länger durchzuhalten. Zumal jetzt die Fastnachtstage näherrücken und viele gerne ausgelassen feiern würden. „Wir brauchen noch viel Geduld“, stellt sie fest.

Obwohl die Inzidenz im Kreis unter 100 liege, sei die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus sterben, nach wie vor alarmierend. Gerade nach dem Corona-Ausbruch in St. Elisabeth habe es in Bürstadt viel zu viele Todesfälle gegeben. Zu Schaders Erleichterung steht hier am Wochenende die zweite Impfrunde an. Damit sollte zumindest dort langsam Ruhe einkehren.