Muss erst etwas passieren?

Zur Verkehrssituation in der Bobstädter Frankensteinstraße

Hiermit bedanken sich die Bobstädter bei Frau Schader, Hessen Mobil und den Zuständigen, die damals den Umbau der ruhigen Frankensteinstraße zur offiziellen Rennstrecke veranlasst haben. Seitdem können Kinder und Bürger nur noch unter Lebensgefahr die Straße überqueren. Seit dem Umbau sind etwa 40 Unfälle passiert, teilweise mit Personenschäden.

Der Verkehr ist wie früher ohne Ortsumgehung an Masse. Der Kurvenbereich ist ja doppelt so breit wie nötig und wird trotzdem inzwischen zu 90 Prozent komplett geschnitten, und somit kommen einem Geisterfahrer entgegen und Abbieger müssen ausweichen.

Die Geschwindigkeit ist mittlerweile durch Übung so hoch, dass zum Beispiel diese Woche eine Frau mit Kleinkind und drei weitere junge Schülerinnen geschlagene zehn Minuten versuchten, die Straße zu queren. Erst als ich sie blockierte, waren zumindest zwei Pkw so gnädig abzubremsen, dahinter quietschten die Bremsen. Nicht auszudenken, wäre ein Kind da alleine über die Straße gelaufen! Anscheinend muss erst etwas Schlimmes passieren.

Auch wird das Stoppschild der Mannheimerstraße als Startpunkt zu Beschleunigungsrennen genutzt, die meist Protzkarren (auch Anwohner) mit ihren auch noch illegalen Klappenanlagen brettern dann ortsauswärts mit bis weit über 100 Stundenkilometer in Richtung Kreisel. Und das täglich bis nachts.

Aber all das interessiert weder die Stadt noch Hessen Mobil oder das Ordnungsamt – trotz mehrerer Beschwerden.

Wir direkten Anwohner kommen auch nur unter Not aus oder in unsere Grundstücke aufgrund der Raserei, teilweise wird beim Linksabbiegen in den Hof auch noch links überholt! Und seit der Bäcker wieder da ist, sind die „Geisterparker“ (entgegen der Fahrtrichtung) eine zusätzliche Gefahr für die Kinder an der Bushaltestelle.

Überall in Hessen, BW, RLP und so weiter geht Tempo 30, nur bei uns angeblich nicht. Was ein Witz und faule Ausrede! Auch eine Verengung ginge angeblich nicht wegen der Lkw? Komisch ist schon, dass zum Beispiel in Bürstadt alle Lkw selbst im Industriegebiet durch schmale Straßen kommen.

PS: Ich biete gerne einen Ortstermin an, aber dann nicht wie sonst immer in Uniform und Warnweste auf 100 Meter sichtbar hinstellen, sondern gern auf unserem Grundstück. Stelle auch gern eigenen Rollator zum Testen zur Verfügung.