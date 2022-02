Musiker küren die internen Quizchampions

Bürstadt/Hofheim. Kürzlich veranstaltete der Feuerwehrmusikzug Bürstadt/Hofheim die zweite Auflage seines Quiz-Abends. Dieser fand pandemiebedingt online statt, so dass zwar jeder zu Hause vor seinem PC saß, aber dennoch alle zusammen waren.

Es galt für die Teilnehmer sowohl Fragen aus dem Bereich „erweitertes Allgemeinwissen“ wie auch aus dem Bereich „Musikzugwissen“ zu lösen. In knapp eineinhalb Stunden wurden die musikalischen Quizfreunde zum Beispiel in Musiktheorie, skurrilen Statistiken, Astronomie oder auch Musikzuggeschichte zum Grübeln gebracht, bis dann am Ende jeweils im Nachwuchs- wie auch im Erwachsenenbereich ein Sieger feststand.

Sieger im Stechen gekürt

In beiden Bereichen ging es am Schluss ins Stechen, weil jeweils zwei Teilnehmer punktgleich waren: Den Sieg bei den Kids sicherte sich der Trommler Luis, bei den Erwachsenen konnte sich Flötistin Magdalena die Quiz-Krone aufsetzen.

Aber ganz gleich, ob Sieger oder nicht – an jenem Abend hatte doch irgendwie jeder gewonnen: Denn schließlich sah man sich endlich mal wieder, und alle hatten gemeinsam Spaß. red