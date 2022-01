Musiker ermöglichen Bürgerstiftung Bürstadt Kinderprojekt

Bürstadt. Es hat schon Tradition, wenn die Familien Alföldi, Knauf und Morweiser in der Adventszeit zu ihren Instrumenten greifen und für die Nachbarschaft in der Augustinerstraße sowie für Freunde weihnachtliche Lieder erklingen lassen. Seit der Premiere im Jahr 2017 führt das 12-köpfige Ensemble aus Blech- und Holzbläsern seine Konzertreihe alljährlich zur Freude der Zuhörer fort.

So ertönten auch 2021 an den vier Adventssonntagen traditionelle Weihnachtslieder wie „O du Fröhliche“, „Alle Jahre wieder“, „Tochter Zion“ oder „Stille Nacht“, aber auch Radiohits wie „Feliz Navidad“ oder „Last Christmas“, für die extra das Schlagzeug aufgebaut wurde. Außerdem machten die Familien eine Stippvisite vor dem Johanniterhaus in Lorsch und erfreuten auch dort die Bewohner mit weihnachtlichen Klängen.

„Damit nicht gerechnet“

Da die musikalische Darbietung – wie auch im Jahr zuvor – aufgrund der aktuellen Corona-Situation wieder etwas kleiner ausfallen sollte, hatten die Familien nicht öffentlich dafür geworben. Doch die Zuhörer, die den Weg in die Augustinerstraße gefunden haben, dankten den Musikern mit Applaus und kleinen Geldbeträgen. „Wir haben gar nicht damit gerechnet, auch in dieser kleinen Runde Spenden zu erhalten“, verrieten die Musiker. Klar sei aber gewesen, dass das Geld wieder einem guten Zweck zufließen soll. Da die stolze Summe von 400 Euro gesammelt worden war, kam die Idee auf, den Betrag der Bürgerstiftung Bürstadt für ein Projekt mit Kindern zugutekommen zu lassen.

So trafen sich die Familien mit dem Vorsitzenden der Bürgerstiftung, Rüdiger Engert, zur Spendenübergabe. Engert war sichtlich gerührt vom Engagement der drei Familien und dankbar für die finanzielle Unterstützung. Im Gespräch entstand die Idee, in Kooperation mit der Katholischen Kirchenmusik einen schönen Tag für Kinder zu organisieren. Dabei sollen verschiedene Instrumente vorgestellt werden. Bei Interesse hätten die Kinder dann die Möglichkeit, eine finanzielle Unterstützung fürs Ausleihen der Instrumente zu erhalten.

