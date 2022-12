Musikalische Zeitreise beim Nikolausturnen

Biblis. Unter dem Motto „Musikalische Zeitreise durch die Jahrzehnte“ hat das traditionelle Nikolausturnen der TG Biblis stattgefunden. Der Vorsitzende Klaus Hartweck eröffnete vor mehr als 400 Gästen und Teilnehmern die sportliche Veranstaltung in der Pfaffenau-Halle. Gebührend lobte er die aktiven Turnerinnen und Turner sowie ihre Übungsleiter für das Engagement und den sportlichen Ehrgeiz. Ein Dank ging auch an die Eltern, die ihren Kindern den Zugang zum Sport überhaupt ermöglichen. Mit „Kinder in Bewegung“ und Musik aus den 1950ern startete das Turnen der TG Biblis. Oliver Wetzel moderierte gekonnt die wechselnden Gruppen und stimmte auf die nächsten musikalischen Beiträge ein. Bei guter Stimmung und viel Applaus aus den Rängen begeisterten unter anderem die Gymnastik Minis, Dance4Kids, das Eltern-Kind-Turnen, Taekwon-Do, Turnen und Tanzen oder die Gymnastikgruppe. Ihren abschließenden Höhepunkt fand die Veranstaltung mit der Vorführung des Trampolinspringens der TG Bobstadt. Mit einem kleinen Dankeschön bedankte sich die TG Biblis bei allen Übungsleitern. Natürlich war der Nikolaus zu Gast und übergab eine Kleinigkeit an alle aktiven Turnerinnen und Turner. red (Bild: TG Biblis)

