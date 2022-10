Mundstuhl mit neuem Programm

Bürstadt. Der Kulturbeirat Bürstadt präsentiert am Freitag, 28. Oktober, das Comedyduo Mundstuhl im Bürgerhaus. Ab 20 Uhr heißt es: „Kann Spuren von Nüssen enthalten.“ Lars Niedereichholz und Ande Werner stehen seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne und stellen nun ihr neues Programm vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Überdrehte Charaktere

Und das ist so frisch und abwechslungsreich, so durchgeknallt und schnell, als hätten sich die beiden symphatischen Echopreisträger eine Adrenalinspritze ins vegetative Humorzentrum gedrückt, versprechen die Veranstalter. In bester Mundstuhlmanier geben sich auf der Bühne liebgewonnene, aber auch nagelneue Charaktere die Klinke in die Hand. Der psychopathische Grillschorsch, der cholerische Andi, die Friedensaktivisten Malte und Torben und als Special Guest Der Dschieses, der auf Geheiß seines Vaters wieder auf der Erde weilt – alle Mundstuhl-Figuren sind als ins Absurde überdrehte Karikaturen angelegt. So auch die ostdeutschen Hartz-IV-Mütter Peggy und Sandy, die schlechtesten Zauberer der Welt Sickroy und Fried und natürlich Dragan und Alder, die Erfinder der Kanakcomedy, die den hessischen Kultkomikern den Durchbruch bescherten.

Das Comedy-Duo Mundstuhl kommt nach Bürstadt. © Kulturbeirat

In Zeiten von stets erhobenen Zeigefingern, Gendersternchen und Political Correctness machen Mundstuhl weiterhin Späße über alles und jeden, und das Beste ist: Man darf und muss herzhaft darüber lachen. Die beiden Comedians und Podcaster gelten als das erfolgreichste und wandelbarste Comedy-Doppel Deutschlands. red

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Unterhaltung "The Addams Family" begeistert im Bürgerhaus Mehr erfahren

Info: Tickets gibt es online über eventim.de für 33,55 Euro