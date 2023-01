Münze und Geschenke gibt’s in Bürstadt beim Glücksnachmittag

Bürstadt. Bürstadt. Mit kleinen Glücksmomenten hat das Team des Quartiersbüros die Bürstädter Bürger zu Jahresbeginn beschenkt. Am ersten Öffnungstag wurde zum „Glücksnachmittag mit Glückskuchen“ eingeladen. Außerdem fand die Verlosung der Wichtelgeschenke statt, die im Dezember von Kindern für Kinder verpackt worden waren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum zweiten Mal hatte das Quartiersbüro schon zu einem Glücksnachtmittag in die Räumlichkeiten am Beethovenplatz eingeladen. Die Idee entstand bereits 2022 durch die Mitarbeiterinnen Gerasimoula Grigoraki und Stefanie Reis. „Was gibt es Schöneres, als mit guter Laune und glücklichen Momenten in das Jahr zu starten?“, waren und sind sich die beiden Kolleginnen einig.

Daher backte Grigoraki, die die Arbeit der Stadt mit dem Quartiersbüro koordiniert, erneut den griechischen Neujahrskuchen Vassilopita, in dem eine umwickelte Münze eingebacken wurde. Die Tradition besagt, dass derjenige, der in seinem Kuchenstück die Glückmünze findet, für das neue Jahr eine Extraportion Glück erhält.

„Es ist immer spannend, wenn der Kuchen angeschnitten wird“, wissen Grigoraki und Reis - so denn auch beim Glücksnachmittag. Beinahe zur Hälfte war der Kuchen schon weg, als die Münze in einem Kuchenstück eines kleinen Jungen auftauchte. Unter dem Klatschen der Anwesenden packte dieser stolz die Münze aus und nahm sie als kleinen Schatz mit nach Hause.

Ein weiterer Höhepunkt war die Verlosung der Wichtelgeschenke. „Im Dezember hatten wir im Rahmen von ‚Bürstadt im Advent‘ zu zwei Wichtelgeschenkterminen eingeladen“, berichtete Reis. Hierbei wollte das Team Familien und Kinder dazu anregen, nachhaltig mit gebrauchten Spielsachen, Puzzles und Büchern umzugehen und diese weiterzugeben. 26 Geschenke wurden verpackt, die nun neue Besitzer fanden. Das Team hatte auf Schokomarienkäfer und -münzen die Nummern der Geschenke geschrieben. Alle kamen in die Glückstrommel.

Die Jungen und Mädchen konnten eine Zahl ziehen und bekamen das entsprechende Geschenk überreicht. Darunter waren Bücher, Trommeln, Puzzles, kleine Lastwagen, Sandspielsachen, Spiele oder auch Barbie-Puppen. Zwei Geschenke sind übrig geblieben. Sie sind für Kleinkinder im Alter bis drei Jahre gedacht und sollen nun noch vergeben werden. Die ersten beiden Kinder, die am Dienstag, 24. Januar, ins Quartiersbüro kommen, dürfen sie mitnehmen. red