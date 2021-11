Bürstadt. Am Sonntag, 7. November, findet bei der TSG Bürstadt der Tag des Kinderturnens im Rahmen einer bundesweiten Aktion statt. Diese soll Kinder für Bewegung begeistern, insbesondere, nachdem sie in den vergangenen eineinhalb Jahren viel auf Sport, Wettkämpfe und vor allem Spaß an der Bewegung verzichten mussten.

Bei der TSG kann an diesem Tag unter dem Motto „Ninja Warrior“ ein Parcours absolviert werden: Es werden verschiedene Stationen aufgebaut, bei denen die Kinder ihr Können an Seilen, Sprossenwand und Kästen sowie beim Balancieren unter Beweis stellen können. Der Parcours wird altersgerecht in verschiedenen Gruppen absolviert. Für eine anschließende Stärkung ist ebenfalls gesorgt.

Die aufgrund der geltenden Corona-Vorgaben begrenzten Teilnehmerplätze sind bereits alle vergeben, es können keine spontanen Anmeldungen mehr angenommen werden. red