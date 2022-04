Morgendliches Vogelkonzert

Bürstadt. Die milden Temperaturen der letzten Tage lassen es grünen und blühen in Gärten, Wald und Feld. Auch die Vögel, die zum Überwintern in wärmere Gefilde gezogen waren, sind inzwischen größtenteils wieder bei uns eingetroffen und singen kräftig. Deshalb lädt der Naturschutzbund (Nabu) Bürstadt zu einer etwa zweistündigen Vogelstimmen-Exkursion im Bürstädter Wald ein. Am Samstag, 30. April, startet die Tour um 8 Uhr morgens am Waldparkplatz Wasserwerkstraße.

Von dort aus werden die Teilnehmer zu Fuß einen Rundweg gehen und den Vogelstimmen lauschen und sie den entsprechenden Arten zuordnen. Der Vogelkundler und Nabu-Aktive Dr. Peter Petermann wird dabei die Vogelstimmen erläutern, die zu hören sind. Neben Nachtigall und Star können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Exkursion unter anderem auf die Stimmen und gegebenenfalls Sichtungen von Zilpzalp und unterschiedlichen Meisenarten, Rotkehlchen und Mönchsgrasmücke, Buchfink und verschiedenen Spechtarten, Trauerschnäpper und Gartenrotschwanz hoffen. Die Teilnahme an der Exkursion ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wer ein Fernglas besitzt, möge dieses bitte mitbringen. red

