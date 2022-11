Bürstadt. „Morgen kann kommen“ heißt der neue Bestsellerroman von Ildikó von Kürthy. Iris Held von der Katholischen öffentlichen Bücherei in Bürstadt empfiehlt ihn als Buchtipp des Monats.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Buch handelt von zwei Schwestern in der Lebensmitte und einem besonderes Haus in Hamburg. Ruth lebt mit ihrem Mann, einem erfolgreichen Schauspieler, in München. Sie ist unzufrieden, denn seit Jahrzehnten versucht sie, anderen zu gefallen, gibt nach und sieht in allem vor allem negative Aspekte. Mit ihrer Schwester hat sie sich am Tag ihrer Hochzeit überworfen und sie seitdem nicht mehr gesehen. Die Schwester hat ihren Namen geändert und lebt als Buchhändlerin in Hamburg. Im Haus der Großeltern, das sie geerbt hat, leben ganz unterschiedliche Menschen. Es ist ein Rückzugsort.

Die Bücherei in der St. Michael- Straße 1 in Bürstadt ist ... Die Bücherei in der St. Michael- Straße 1 in Bürstadt ist dienstags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags von 16 bis 19 Uhr sowie freitags und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöff- net. Telefonisch ist sie erreichbar unter 06206/130 94 09.

Als Ruth durch Zufall erfährt, dass ihr Mann sie betrügt, flüchtet sie nach Hamburg zu ihrer Schwester. Gemeinsam schauen die Frauen auf ihr Leben zurück, klären Missverständnisse und überlegen, wie es weitergehen kann.

Mehr zum Thema Leserbrief Zu den Kritiken am Roman „Krabbenwanderung“ Mehr erfahren

Iris Held gefällt, wie die Autorin in ihrem Buch unterschiedliche Charaktere lebendig werden lässt. „Beim Lesen kann man sich und Menschen, die man kennt wiederfinden.“ Auch wenn manches von der Handlung etwas konstruiert wirke, hat es ihr gut gefallen. „Es war ein unterhaltsames Leseerlebnis, teils lustig, teils tragisch, teils nachdenklichmachend.“ Deswegen kann sie den Roman nur empfehlen – er stehe nicht umsonst ganz oben auf der Bestsellerliste. red