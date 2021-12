Mittel für die Feuerwehr

Riedrode. Der Ortsbeirat empfahl den Haushalt für 2022 einstimmig. Zuvor hatte Bürgermeisterin Bärbel Schader Grundzüge daraus erläutert. Für Riedrode sind vor allem Mittel für die Freiwillige Feuerwehr vorgesehen. Konkret geht es um eine Tragkraftspritze und um das Mannschaftstransportfahrzeug. „Eigentlich ist es ,nur’ ein kleiner Bus, aber da er für die Feuerwehr ist, muss er verschiedene Anforderungen erfüllen“, schilderte sie. Am Dienstagnachmittag gab es deswegen ein Gespräch unter anderem mit Stadtbrandinspektor Uwe Schwara. Die Anforderungen sind klar, jetzt stehe ein gemeinsamer Besuch bei einem Fachanwalt an.

„Ich wünschte mir ein bisschen Unterstützung durch die Fachleute im Kreis. Wir werden jetzt den Weg über das Mittelzentrum Ried gehen, um die Ausschreibung für den Bus zu tätigen“, sagte die Bürgermeisterin.

Für die Kita Regenbogen ist eine Vogelnestschaukel geplant und der Zaun soll repariert werden. Außerdem ist die Stadt noch in Gesprächen mit der evangelischen Kirche, um die Trägerschaft der Kita zu übernehmen. Die Toilettenanlage des Bürgerhauses muss allerdings noch warten, da die Toiletten im Bürgerhaus Bürstadt Vorrang haben.

24 Millionen Euro für Investitionen

Der Haushalt 2022 ist der mit der bisher höchsten Summe an Investitionen: rund 24 Millionen Euro. Davon gehen etwa 9,4 Millionen Euro in den Straßenbau und die Kanalsanierung. Der Bildungs- und Sportcampus verschlingt 7,4 Millionen Euro. Ein Teil fließt auch in Radwege. Es sollen zwei neue Hilfspolizisten im Ordnungsamt eingestellt werden. Es gibt eine Stelle für den Klimaschutz mit derzeit vielen Bewerbungen. Und die Verwaltung bemüht sich, ein moderner Arbeitgeber zu sein, um den Azubis eine Perspektive zu geben, erläuterte Bärbel Schader.

Von der hohen Summe an Investitionen sind 18,9 Millionen Euro über Einnahmen gesichert. Zum einen über zahlreiche Fördertöpfe, zum anderen über den Verkauf von Grundstücken. Förderung wird es auch für die Sanierung des Sportheims der FSG Riedrode geben. Dazu habe es ein Videogespräch der Bürgermeisterin mit Bernd Deckenbach vom Vorstandsteam und den zuständigen Behörden vom Landessportbund gegeben, teilte Bärbel Schader mit.

Es soll vor allem das Dach saniert werden, der Kunstrasen ebenfalls. Der zweite Teil der Umkleiden und auch der Parkplatz sollen neu gestaltet werden. „Im Januar wird voraussichtlich jemand vom Landessportbund kommen und sich das vor Ort anschauen. Alles ist förderfähig“, freute sie sich.

Radweg soll sicherer werden

Im Zuge der Umgestaltung der Nibelungenstraße Ost soll auch der Radweg Bürstadt – Riedrode sicherer gemacht werden. Die Bürgermeisterin kündigte noch eine Gefahrenpotenzial-Analyse in Bezug auf die Starkregenereignisse an, wie sie es bereits für Bobstadt gegeben hat. Sie steht auch noch für die Kernstadt aus. In Riedrode könnte es vielleicht im August 2022 soweit sein. „Die notwendigen Ausgaben müssten dann in den Haushalt für 2023“, erklärte sie.

Ortsvorsteher Helmut Dietz wünschte sich für das kommende Jahr eine regelmäßige Grünpflege für das Bürgerhaus. „Vor dem Haus ist das Grün bereits neu angelegt, hinterm Haus fehlt die Erneuerung aber noch“, erklärte Dietz. Vor der nächsten Ortsbeiratssitzung (wahrscheinlich im Februar) ist eine Begehung des Bürgerhauses samt dem Spielplatz gegenüber geplant, auf dem es seit kurzem neue Spielgeräte gibt.

