Mitarbeiterin mit Messer bedroht

Bürstadt. Am frühen Freitagmorgen ist eine Bäckerei in der Straße „Die Lächner“ in Bürstadt überfallen worden. Nach Angaben der Polizei überraschte der Täter die Mitarbeiterin gegen 5.40 Uhr und bedrohte sie mit einem Messer. Er habe sich Zugang zum Kassenbereich verschafft und die Kassenschublade mit 250 Euro Wechselgeld gestohlen. Anschließend sei er in Richtung Hauptstraße über das Feld davon gerannt.

Die direkt eingeleitete Fahndung der Polizei mit zahlreichen Streifen war laut Polizei bislang ohne Erfolg. Nun sucht sie Zeugen, die den Tatverdächtigen gesehen haben. Er soll etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß sein und „südländisch“ aussehen. Bekleidet war er nach Zeugenangaben mit einer dunklen Jeans, einer grau-schwarzen Sweatjacke sowie einer schwarzen Baseballmütze. Seinen Mund-Nasen-Bereich hatte er unter einer dunklen Gesichtsmaske verdeckt. Hinweise nimmt die Heppenheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06252/70 60 entgegen. cos