Mit Mundart musikalisch erfolgreich

Bürstadt. Als „verliebt in Ihre Heimatstadt“ bezeichnete Bürgermeisterin Bärbel Schader Hermann Hofmann, der beim Ehrenabend den Kulturpreis der Stadt erhielt. Er ist bekannt aus vielen unterschiedlichen Bereichen und bekam den Preis für seine Musik und die Texte auf „Bäschdädderisch“. Als erfolgreicher Unternehmer engagiert sich der Architekt unter anderem in der LoPa, in der Gemeinnützigen Baugenossenschaft, er war beim KV Knibbeldick dabei und macht seit einiger Zeit Musik und Texte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich drücke das aus, was mir durch den Kopf geht und das in unsrer Bäschdädder Sproch. Hochdeutsch sprech‘ ich ned“, gab Hofmann den Zuschauern bekannt. Es gab gleich zwei Kostproben zu hören. Vor der Verleihung des Preises den Titel „Umschunschd“, also „Umsonst“. Danach sang er sein Lied „Riedochse“, eigentlich eine liebevolle Bezeichnung der Bewohner des Rieds. Allerdings, so klärte er das Publikum auf, bezeichnet es die Rohrdommel, ein Vogel, der hier heimisch war und dessen Ruf einen speziellen Klang hatte – daher der Spitzname.

Preisgeld will er spenden

Hermann Hofmann unterhielt das Publikum mit zwei Liedern. © Dirigo

Und zur Erheiterung machte er den Vogelruf mit seiner Stimme im Lied nach. Das vergrößerte Foto der Rohrdommel, das er dabeihatte, schenkte er der Bürgermeisterin. Die 250 Euro, mit denen der Kulturpreis dotiert ist, will er spenden.

Mehr zum Thema Kindernachrichten Randale machen Mehr erfahren

Musikalisch untermalte Tobias Molitor den Ehrenabend am E-Piano. Der Imbiss im Anschluss mit Spargelbratwurst und Salaten in kleinen Gläschen wurde draußen vor dem Bürgerhaus gereicht. cid