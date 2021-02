Bürstadt/Biblis/Groß-Rohrheim. Not macht bekanntermaßen erfinderisch: So wird eine Turnhalle zum Klassensaal umfunktioniert, Notbetreuung findet im Foyer statt, und der Pausenhof wird in mehrere Bereiche abgeteilt. Alles, damit die Kinder endlich wieder zur Schule gehen können. Heute beginnt der Wechselunterricht in Hessen für die Schüler von Klasse eins bis sechs.

Nun also wieder Wechselunterricht – zum zweiten Mal seit Beginn der Pandemie. Für viele Eltern ist es gefühlte 100 Jahre her, seit ihre Kinder das letzte Mal Präsenzunterricht hatten. Auch an den Kindern sind die Wochen des einsamen Lernens daheim nicht spurlos vorübergegangen: Viele sind demotiviert, vermissen ihre Mitschüler. Die rund zwei Monate Lockdown haben an allen genagt: Kinder, Eltern, Lehrern. „Wir merken, dass einige Eltern und Schüler ziemlich am Limit sind“, sagt Torsten Wiechmann, Rektor der Bürstädter Schillerschule. Er und die anderen Grundschulleiter begrüßen daher den Wechselunterricht.

„Es ist gut, dass die Kinder wieder kommen, auch für die Eltern und Lehrer“, sagt Christiane Ritzert, Schulleiterin der Lindenhofschule in Groß-Rohrheim. An ihrer Grundschule gibt es einen täglichen Wechsel. Das heißt, die Hälfte der Klasse kommt montags und mittwochs, die andere Hälfte dienstags und donnerstags. Der Freitag ist für Kinder reserviert, die noch das ein oder andere Thema aufarbeiten müssen. Die Erst- und Zweitklässler haben – wo es personell möglich ist – vier Unterrichtsstunden, Dritt- und Viertklässler fünf. Auf dem Stundenplan stehen hauptsächlich Mathe, Deutsch und Sachunterricht. Sportunterricht in der gewohnten Form gibt es momentan nicht, aber Alternativen wie Online-Yoga für Schüler und Eltern der Lindenhofschule. Nach wie vor können Kinder in die Notbetreuung kommen.

Mehr Zeit für einzelne Kinder

Andere Grundschulen in Bürstadt und Biblis nutzen das Modell des wöchentlichen Wechsels. Einige Schulleiter haben vorher die Eltern befragt, was ihnen lieber ist. „Das Gute am Wechselunterricht ist, dass wir durch die kleinen Gruppen mehr Zeit für das einzelne Kind haben“, erklärt Ritzert. Sie und ihre Kollegen hoffen, dass so einiges an versäumtem Unterrichtsstoff aufgeholt werden kann.

Eine einheitliche Vorgehensweise beim Wechselunterricht wäre bestimmt für so manche Eltern wünschenswert gewesen. Dies sei aber laut Christiane Ritzert schwer möglich, weil jede Schule andere Voraussetzungen habe, was Räumlichkeiten, technische Ausstattung und Personal angehe.

Die Vorbereitung des Wechselunterrichts war für alle Schulen eine große organisatorische Herausforderung. Da galt es, den Mindestabstand in Klassensälen einzuhalten, Ausweichquartiere zu finden, wo das nicht möglich ist, Pausenbereiche abzutrennen, Gruppen einzuteilen, den Unterrichtsbeginn zu staffeln und vieles mehr. „Das war ein großer Planungsaufwand“, erzählt Torsten Wiechmann.

Neu ist diesmal die Maskenpflicht für Grundschüler im Unterricht. Land und Kreis haben dafür FFP2-Masken für die Jungen und Mädchen zur Verfügung gestellt. Erlaubt ist bei den Kindern aber auch die normale Stoffmaske. Wegen der Maskenpflicht im Unterricht müssen die Lehrer vermehrt Maskenpausen machen. Die Lindenhofschule gestaltet die Pausen flexibel. „Wenn wir sehen, dass die Konzentration bei den Kindern nicht mehr gegeben ist, machen wir eine Pause“, sagt die Schulleiterin.

Auch den Lehrern haben Land und Kreis Masken zur Verfügung gestellt. Das Problem fehlender Endgeräte (wir berichteten)scheint an den befragten Grundschulen behoben zu sein. Einige haben sogar noch Geräte übrig. „Wir haben das Beste aus der Situation gemacht“, erklärt Susanne Kaul, Rektorin der Astrid-Lindgren-Schule in Bobstadt. „Was die Digitalisierung angeht, haben unsere Schüler viel dazu gelernt.“

Dem Unterrichtsstart steht also nichts im Weg – alles immer unter der Voraussetzung, dass das aktuelle Infektionsgeschehen es zulässt. Doch wie geht es danach weiter? Wie ihre Kollegen hält auch Nicole Skubella, Rektorin der Schule in den Weschnitzauen in Biblis, eine Perspektive für absolut wichtig. „Eine langfristige Planung muss machbar sein.“ Vom hessischen Kultusministerium vorgegeben ist, dass ab sofort wieder Noten gemacht werden können. Wie die Grundschulen mit Versetzungen verfahren sollen, wann wieder Präsenzunterricht mit allen Klassen geplant ist – darauf gibt es bisher noch keine Antworten.

Die Schulen fahren also weiterhin auf Sicht. Bis zu den Osterferien rechnen die meisten Rektoren mit Wechselunterricht. „Ich hoffe, dass wir nach den Osterferien wieder in den Normalbetrieb wechseln können“, sagt Antje Kühlberg, Schulleiterin der Steinerwaldschule in Nordheim.