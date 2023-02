Mit Kostüm in die Kirche

Bobstadt. Verkleidungen und Masken standen im Mittelpunkt des Familiengottesdienstes, der am Sonntag, 12. Februar, in der Kirche St. Josef in Bobstadt gefeiert wurde. Viele Familien, Kommunionkinder und Kinder der Kindertagesstätte waren gekommen und erlebten einen bunten Gottesdienst. Die Gemeindereferenten Iris und Michael Held erzählten eine Bibelgeschichte, in der Jesus mit vielen Menschen gefeiert hat, und warum die Fastnacht ein christlicher Brauch ist. Dann wurden gemeinsam Masken und Verkleidungen betrachtet und überlegt, welche Wünsche dahinter stecken, wenn man in eine andere Rolle schlüpfen würde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Organistin spielte schwungvolle Lieder, bei denen die Gemeinde kräftig mitsingen und die Kinder passende Bewegungen dazu machen konnten. Am Fastnachtssonntag, 19. Februar, findet in der Kirche St. Michael Bürstadt um 10.11 Uhr ein Fastnachtsgottesdienst mit Pfarrer Kern statt, an dem die Bürstädter Fastnachtsvereine, die KKM und Marcel Kilian mitwirken. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen und dürfen gerne verkleidet kommen. red