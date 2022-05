Mit Kind und Kegel zum Vatertag in Riedrode

Riedrode. Seit über 50 Jahren feiert Riedrode am Vaddertag sein Waldfest. Nach zweijähriger, coronabedingter Pause, schien es, als ob ganz Riedrode nur auf die Neuauflage gewartet hätte. Auch wenn ein paar sommerliche Grade mehr dem Fest sicherlich noch mehr Flair gegeben hätten, sah es vor dem Eingang zum FSG-Stadion ähnlich aus wie am Bahnhof in Peking. Von nah und fern waren die Gäste mit ihren Fahrrädern gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So auch die Familien Kaiser und Molitor, die aus Bobstadt mit Kind und Kegel herübergekommen waren. Zudem hatte sich die Riedroder Kerwecrew zum Frühschoppen an einer langen Theke bei den Fußballern verabredet. Sie probten wohl ihre Trinkfestigkeit für die vom 15. bis 18. Juli stattfindende Kerwe im kleineren der beiden Bürstädter Ortsteile.

Nach zwei Jahren „Vaddertag to go“ hatten die eifrigen Helfer bereits Anfang der Woche mit dem Aufbau begonnen. Nicht nur unter der Pergola, die während der Pandemie ein neues Dach bekommen hatte, sondern auch hinter dem Vereinsheim lockte ein lauschig aufgebauter Biergarten Hungrige und Durstige an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Es war alles entspannt beim Aufbau“, berichtete Bernd Deckenbach. Allerdings erhöhte sich nicht nur sein Pulsschlag, als am Abend vor dem Fest festgestellt wurde: Der Kühlwagen kühlt nicht. „Da war es wärmer als draußen“, stellten die Verantwortlichen mit einigem Schrecken fest. Ersatz musste her, und die Brauerei besorgte zusätzliche Kühlgeräte, um das Bier kalt zu bekommen. „Warmes Bier geht nämlich gar nicht“, lachte Bernd Deckenbach. 80 Helfer hatte der Verein aufgeboten, um seine Gäste zu verwöhnen. Generalstabsmäßig hatte Jürgen Molitor die Helfer eingeteilt. Neben den Organisatoren Horst, Dieter und Fabian Kreiling war Sabine Gündling für die reichhaltige Kuchentheke zuständig. Dazu zeigte Ortsvorsteher Helmut Dietz sein Talent als Küchenchef. 350 Portionen Hackbraten hatten er und sein Team vorbereitet.

Zudem stand das Wellfleisch mit Sauerkraut hoch im Kurs und war bereits am späten Mittag ausverkauft. Um es stilgerecht verdauen zu können, eröffnete um 15 Uhr die Bar. Mit Jägermeister, Klopfer, Wodka, Jacky und Obstlern wurde gegen das Völlegefühl erfolgreich angekämpft.

Während sich die Kids auf dem Kunstrasenplatz tummelten, oder auch mal auf das Spielfeld entwischten, schauten neben Besuchern aus Lorsch, Einhausen und Bürstadt auch einige politische Vertreter vorbei. Neben dem Thema Corona-Pandemie wurde kräftig Fußball-Latein gesprochen. Denn die erste Mannschaft der FSG belegt einen fünften Platz in der Gruppenliga Darmstadt. Die zweite Mannschaft befindet sich auf dem zehnten Rang in der Kreisliga B der Bergstraße. „Damit sind wir zufrieden“ äußerte sich Bernd Deckenbach. Der wie alle Helfer aufmerksam und überall zu finden war. Fell

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3