„Mit habbe es gut, weil mer von hier sind“

Bürstadt. Der Kleinkunstabend beim Spiel- und Kulturkreis (SKK) hatte es in sich: Denn mit dem Weinheimer Apotheker Dr. Markus Weber, der aus der Frankenthaler Fastnacht als „Fräulein Baumann“ bekannt ist, hatten die Verantwortlichen einen kabarettistischen Hochkaräter für sich gewinnen können. Mit seinem neuen Programm „Iwweerleije se mol“ eilte er nicht nur sprachlich geschliffen – und in unterschiedlichen Mundarten – in eineinhalb Stunden durch 4500 Jahre Pfälzer Geschichte. Wie ein sprachliches Maschinengewehr sang er ein Hochlied auf die Kurpfälzer Sprache mit all ihren liebenswerten Unterschieden.

„Mir habbe es gut, weil mer von hier sind“, stellte er fest. Und weil wir jederzeit behaupten können: „Ich komm’ aus de Näh’ von Heidelberg“, sei man zudem weltweit ein geografischer Fixpunkt. Seine unumstößliche Schlussfolgerung lautete deshalb: „Wir leben am Nabel der Welt“.

Seine geschichtlichen, literarischen und linguistischen Ausflüge durch die Kurpfalz, gepaart mit ihrer ganz besonderen Grammatik, ließen das Publikum jubeln und kräftig in die Hände klatschen. Mit Schalk in den Augen und einer Portion Charme gab er auch Einblicke in die Pfälzer Lautverschiebung, die „sich deutlich von der deutschen Hochsprache unterscheidet“. So nannte er das „ch“ als größte Herausforderung. Schließlich sei ein König ein „Könisch“, und „ich“ würde in der Kurpfalz als „isch“ ausgesprochen.

Die „Sun“ und die „Worschd“

Auch die nasalen Vokale nahm er auf die Schippe. So heißt die Sonne „Sun“ und Wurst ist „Worschd“. Das lang gesprochene „ü“ ersetze nicht selten das „i“. So bei „Fiiss“ oder „Miih“. Von ihrem eigenen „Gegiggel“ aufgeheizt, lösten seine sprachlichen Interpretationen eines Gefängnisaufenthaltes mit „der dud Dudde babbe“ oder der gebräuchlichsten Schimpfwörter im Kurpfälzer Dialekt wahre Begeisterungsstürme beim Publikum aus. Das erkannte sich nicht selten wieder. Unnachahmlich beleuchtete Weber die Pfälzer Revoluzzerseele oder die globale Achse der Demokratie aus Sicht der Einheimischen. Er erklärte anhand der antiken Temperamentslehre die unterschiedlichen Charaktere der Eingeborenen. Besonders der ausflippende Choleriker, der mit seinen Tiraden über seine Mitmenschen wie ein Tsunami fegt, ließen Lachtränen fließen. Krankheiten, die sich besonders bei Männern oft als besorgniserregend zeigten, nahm er ebenso auf die sprachliche Schippe, wie er das schon fast legendäre Verhältnis der Pfälzer zum Alkohol kabarettistisch unnachahmlich relativierte. Schließlich seien Bier, Wein und Schnaps „Grundlebensmittel“ und nur dem Durst geschuldet. „Bei uns in der Kurpfalz muss man schon viel saufen, damit man sagen kann: Des is’n Drinker“, machte er deutlich. Am Abend der besonderen Heimatkunde, dort wo jeder den Unterschied zwischen „Bibs“ und „Kränk“ kannte, honorierte das Publikum seine intelligenten und sprachlich geschliffenen Einlassungen mit langanhaltendem Applaus. Ohne Zugabe durfte Dr. Markus Weber die Bühne nicht verlassen. Überzeugt davon, dass er die Kurpfälzer Sprache mit seinen Geschichten „edle“, hat er zu den SKK-Prunksitzungen am 12. und 19. Februar sein Wiederkommen bereits angekündigt.

