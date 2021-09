Mit der Heimatstadt verbunden

Bürstadt/Worms. Zweimal im Monat zelebriert er freitags die Messe in St. Martin in Wiesoppenheim. „Das ist mir nicht genug, aber mehr geht derzeit nicht“, sagt Geistlicher Rat Pfarrer Johannes (Hans) Kratz. Er hat am 30. Juli sein 60-jähriges Priesterjubiläum gefeiert, wird im November 86 und ist seit 20 Jahren im Ruhestand.

Seitdem lebt er im Wormser Stadtteil Wiesoppenheim im ehemaligen Pfarrhaus direkt neben der Kirche. Er hat aber die Verbindung zu seiner Heimatstadt Bürstadt nie verloren, und sie ist ihm bis heute wichtig. Der gebürtige Lampertheimer freut sich, dass sein zwei Jahre jüngerer Bruder Hermann und dessen Frau Christel in Bürstadt wohnen. Als Kratz sich im vergangenen Jahr bei einem Sturz den Arm brach, half ihm sein Bruder bei Fragen zur Versicherung.

An seinen Wänden hängen Erinnerungen an die Stationen seines Lebens. „Ich habe Fotos von allen meinen Kirchen, in denen ich als Pfarrer war“, erklärt er. Daneben sind Gemälde von weiteren Kirchen zu sehen, die er von Freunden bekommen hat. Alte Fotos von seiner Priesterweihe und der Familie schmücken ebenfalls die Wände, im Flur ist eines seiner Pfadfinderkollegen, von denen aber nur noch wenige leben. Sie haben sich einmal im Monat getroffen – bis Corona kam.

Körperlich ist er nicht mehr so rüstig, das Laufen fällt ihm schwer. Dafür ist sein Geist umso reger. Seinen Festgottesdienst zum Diamantenen Priesterjubiläum hat er selbst gehalten. Zum Festtag erreichten ihn unzählige Glückwünsche.

Einst ein eifriger Messdiener

Dass Hans Kratz einmal Pfarrer werden würde, war recht schnell klar. „Ich war immer ein eifriger Messdiener, später Obermessdiener in St. Michael. Nach dem Abitur musste ich mich entscheiden. Ich hätte auch Grundschullehrer oder Latein- und Griechischlehrer werden können“, erzählt er im Rückblick.

Aber der Glaube war ihm das Wichtigste, und er entschied sich für das Priesterseminar in Mainz. 1961 wurden mit ihm 17 weitere junge Männer geweiht, von denen jetzt noch etwa die Hälfte lebt. Sie haben sich dieses Jahr in Mainz wiedergesehen.

Seine letzte Stelle als Pfarrer hatte er in Langen. In der Zeit von 1977 bis 1985 stellte er dort einen Kirchenneubau samt Gemeindezentrum auf die Beine. „In meinem Leben gab es schon Dinge, die einem zu schaffen gemacht haben, und auch Situationen, in denen man Menschen enttäuscht hat“, bekennt Pfarrer Kratz, der seine Entscheidung für den Priesterberuf nicht bereut hat.

Seinen Sinn für Humor hat er nicht verloren. „Es gibt sogar Fastnachtspredigten von mir in Reimform“, berichtet der 85-Jährige lachend. Die hat er für den SKK in Bürstadt gehalten, aber auch in seinen anderen Pfarrgemeinden. SKK-Ehrenmitglied Hans Ludwig gratulierte ihm gerade zum Jubiläum, und an die Reisen mit dem Spiel- und Kulturkreis erinnert er sich gern. In seinen Jahren im Ruhestand unterstützte er die Pfarrgruppe Eisbachtal, zu der Wiesoppenheim gehört, seelsorgerisch – von Taufen, über Hochzeiten bis hin zu Beerdigungen. Er beerdigte vor ein paar Jahren auch seinen Freund seit Kindertagen, Hermann Oberle, was ihm schwerfiel.

„Die Wiesoppenheimer haben gesagt: ‚Sie sind unser Pfarrer’. Das stimmt so nicht, ich bin Pensionär. Der Pfarrer sitzt in der Nachbarschaft in Horchheim. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr diese Verantwortung trage“, meint Kratz. In seinem Leben ist viel passiert, er war in Indien, hat viel musiziert: Klavier, Geige, Akkordeon und Orgel. In jungen Jahren spielte er Fußball. „Ich bin auf der Zielgeraden und nehme jeden Tag so, wie er kommt“, sagt Pfarrer Kratz. Gute Freunde hat er in der Nachbarschaft mit der Familie Kratz, die zufällig den gleichen Nachnamen trägt. Mit ihnen fährt er oft sonntags zum Gottesdienst und genießt die Zeit, die ihm bleibt.